التقديم على سكني الأراضي المجانية الرياض وشروط الحصول على الأراضي المجانية

التقديم على سكني الأراضي المجانية هي احد الخدمات الهامة التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية والتي تخدم الكثير من المواطنين في جميع أرجاء المملكة ومحافظاتها المختلفة، وفي ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي اجتاح كل الوسائل الخدمية في معظم دول العالم والتي تسعي المملكة تطبيقه في كافة الخدمات الموجة للمواطنين والوافدين على حد سواء، ومن نفس المطلق فقد أصبحت كل الوزارات الآن أصبحت تتيح إمكانية القيام بالعديد من الخدمات المختلفة بشكل إلكتروني سلس للغاية، وذلك تسهيلًا للمواطنين ولتحقيق سرعة وكفاءة في إنجاز المعاملات الحكومية، وسبق أن تحدثنا في مقال سابق عن خطوات التسجيل في سكني برنامج التمويل العقاري وفي السطور التالية سوف نشرح لكم خطوات احد الخدمات الهامة التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية وهي كيفية التقديم على سكني الأراضي المجانية في محافظة الرياض كما سوف نذكر أيضا الشروط المطلوبة من المتقدم.

شروط الحصول على الأراضي المجانية في الرياض

يتم تقديم الدعم للأسر السعودية المكونة من زوج وزوجة سعوديين الجنسية.

تقديم الدعم للأسر المكونة من زوج وزوجة وأولادهم ويجب أن لا تقل أعمارهم عن 25 سنة وأن لا يكونوا جميعهم متزوجين.

يتم تقديم الدعم للأسر الشابة المكونة حديثًا للزوج والزوجة الذين لا تقل أعمارهم عن 25 سنة.

يستثنى من الشرط السابق الزوجات الأرامل المعيلة فيمكن أن تقوم بالتقديم حتى وإن لم تتجاوز 25 عامًا بعد.

يتم تقديم الدعم مرة واحدة فقط أي أن لا يدخل في قائمة الاستحقاق كل الذين استفادوا من البرنامج من قبل.

يتم تقديم الدعم لكل المواطنين الذين يسكنون في المملكة بصورة دائمة ولا يقبل إعطاء الدعم لمن يعيشون خارجها.

التقديم على سكني الأراضي المجانية الرياض

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان السعودية. النقر على زر “سكني” الموجود في الموقع، ومن ثم قم بالتوجه إلى “نظام الحجز الإلكتروني”. تقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، وسيطلب منك الموقع أيضًا أن تقوم بإدخال تاريخ ميلادك ومن ثم قم بالتسجيل. سيطلب منك الموقع أن تقوم بإدخال جميع البيانات الخاصة بسكنك الحالي. كتابه كل ما يخص الدخل الشهري لك ولأسرتك، من بعدها قم بحفظ البيانات. النقر على كلمة تقديم ليتم وضعك على قائمة الانتظار لجميع المقدمين.

ملحوظة هامة بعد الحصول على الاستحقاق للأرض المجانية سيتطلب منك الدخول على الموقع مرة أخرى لتقوم بإدخال معلومات من خلال بوابة السوق الإلكترونية والتي من خلالها ستقوم: