خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1443

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من الخدمات الالكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية السعودية للمواطنين وسهلت علي الجميع الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر منصة ابشر الالكترونية، التي أصبحت من أهم المنصات السعودية التي يستخدمها الكثير من المواطنون بشكل يومي في الاستعلام عن الخدمات فهي توفر مجموعة متنوعة ومختلفة من الخدمات الالكترونية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

تسهل الحكومة السعودية علي جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1443 عبر الموقع الرسمي الخاص بها بخطوات سهلة وسريعة، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية:

قم بالدخول الي منصة ابشر الالكترونية عبر متصفح الويب علي الجوال أو الحاسوب.

قم بالدخول الي حسابك الشخصي من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالنقر علي خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ستظهر لك خانة فارغة قم بكتابة رقم الهوية بها ثم اضغط علي خيار الاستعلام.

انتظر ثواني وسوف تظهر لك صفحة جديدة تحتوي علي كافة التفاصيل.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بدون أبشر

قم بالتوجه الي موقع سعودي عبر محركات بحث جوجل.

قم بالتوجه الي خانة الاستعلامات وقم بالضغط علي خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

سوف يقوم بنقلك مباشرة الي موقع وزارة الداخلية وسوف يطلب منك بعض البيانات قم بإدخالها.

قم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة وكتابة الرمز المرئي.

سوف تظهر لك بيانات المخالفات مباشرة بعد ذلك.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق التواصل علي رقم 989 فهو الرقم المخصص والموحد للاستعلام عن طريق الجوال، حيث انه عند الاتصال عليك النقر علي رقم 1 للاستفسار عن مخالفة وتقوم بالنقر علي رقم 1 مرة اخري ثم قم بإدخال رقم الهوية وانقر علي زر # ليتم اخبارك بكافة المعلومات والتفاصيل، ويمكنك أيضا استخدام الأرقام التالية للتواصل عبر الجوال 00966114419688 ورقم 92002005 وهي تعمل بشكل يومي من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتي الساعة الثانية والنصف مساء.