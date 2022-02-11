البنك العربي مميزات التمويل الشخصي الجديد والشروط والمستندات المطلوبة

البنك العربي مميزات التمويل الشخصي يعتبر البنك العربي من اكبر وافضل المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية حيث يقدم لعملائه من الأفراد والمؤسسات والشركات أفضل الخدمات المصرفية والبنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك إلى جانب خدمات الاستثمار وإدارة الثروات وأيضا التداول والوساطة والمتاجر المحلية والعالمية التي تعمل بكافة العملات الأجنبية، لقد حقق البنك مركزا مرموقا في مجال التمويل الشخصي والعقاري، حيث يقدم باقة من أفضل المنتجات العقارية والشخصية مثل تمويل التورق الشخصي وتمويل البناء الذاتي العقاري، حيث يستفسر الكثير من عملاء البنك العربي الوطني عن مميزات التمويل الشخصي الذي يقدمه البنك العربي، حيث يقدم البنك نوعان من القروض الشخصية وهم تمويل التورق وتمويل العربي بالأسهم المحلية، حيث تعتبر منتجات التمويل الشخصي في البنك العربي من أفضل التمويلات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

البنك العربي مميزات التمويل الشخصي

برامج التمويل الشخصي من البنك العربي الوطني تلبي مهما كانت احتياجاتك المالية بسهولة وراحة بال، حيث يقدم البنك العربي الوطني نوعان من القروض الشخصية وهم تمويل التورق وتمويل العربي بالأسهم المحلية.

أولا : تمويل التورق

تمويل التورق الشخصي هو عبارة عن يقوم العميل بشراء سلعة مملوكة للبنك العربي ثم يقوم ببيعها أو تفويض البنك ببيعها بالنيابة عنه بهامش ربح مميز.

مميزات التمويل

مبلغ تمويل يصل إلى مليون ريال سعودي وهامش ربح تنافسي.

سهولة وسرعة إتمام إجراءات طلب التمويل، كما أن الموافقة على الطلب تكون فورية.

فترة سداد تمتد إلى 60 شهر.

التمويل متاح للمتقاعدين عن العمل.

إمكانية إعادة التمويل عند سداد 20% من مبلغ التمويل القائم.

ثانيا : التمويل بالأسهم المحلية

التمويل بالأسهم المحلية هو عبارة عن يقوم البنك العربي ببيع الأسهم خاصته للعميل ويمكن للعميل الاحتفاظ بها أو بيعها للحصول على السيولة النقدية أو توكيل البنك ببيعها بالنيابة عنه أو توكيل طرف ثالث

شروط التمويل الشخصي في البنك العربي الوطني

يشترط أن يكون العميل من موظفي الجهات المعتمدة في البنك سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. المتقاعدين. يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 سنة.

الأوراق والمستندات لتمويل الشخصي في البنك العربي الوطني