نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشير توقعات حالة الطقس اليوم السبت في السعودية إلى استمرار تراجع درجات الحرارة بشكل كبير مع تزايد احتمال هطول الأمطار على العديد من المدن والمناطق السعودية بدرجة متفاوتة ضمن الحالة التي تشهدها السعودية هذه الأيام حيث تشمل الظواهر الجوية تدني درجة الحرارة وهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية السطحية مع تساقط الثلوج والجليد على المرتفعات خاصة في المناطق الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وبحسب الإنذار المبكر في الأرصاد السعودية فمن المتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة تكون الضباب الكثيف الذي يحد الرؤية اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، حيث أصدرت الأرصاد الجوية إنذارًا لأهالي مكة داعية إلى توخي الحيطة والحذر، كما يمتد الضباب إلى منطقة الجوف خاصة القريات ومنطقة الحدود الشمالية خاصة مدينة طريف.

درجات الحرارة المتوقعة

وكان محلل الطقس عقيل العقيل قال في تصريحات لقناة الإخبارية إنه من المتوقع تراجع درجات الحرارة في السعودية إلى ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية مرجحًا أن تبدأ الموجة في الحدود الشمالية ثمل تنتقل إلى الرياض و الشرقية و القصيم خلال ساعات النهار أما خلال الليل فمن المتوقع أن تواصل درجات الحرارة تراجعها بشكل ملموس.

تراجع درجة الحرارة في السعودية

ويشهد فصل الشتاء تراجع درجة الحرارة في السعودية بشكل مع ارتفاع نسبة الرطوبة وتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية خاصة في منطقة تبوك حيث جبل اللوز الذي يكتسي الأبيض في مثل هذا الوقت من العام الأمر الذي يغري المواطنين السعوديين بالخروج إلى المرتفعات للاستمتاع بالأجواء الباردة التي يحرمون منها على مدى شهور الصيف شديدة الحرارة.

خريطة الأمطار اليوم

ومن المتوقع كذلك بحسب مركز طقس العرب أن تسود اجواء شديدة البرودة شمال المملكة وصولاً للقصيم بينما تكون باردة في باقي المناطق، وتوجد احتمالية لزخات متفرقة من الامطار في أجزاء من جنوب غرب وشرق وشمال المملكة وشمال منطقة الرياض.

وكانت السعودية شهدت خلال الأيام الأخيرة تقلبات جوية بسبب منخفض جوي بارد قادم من أوروبا أثر بالسلب على أجواء المملكة ومن المتوقع أن يستمر التأثير لأيام.