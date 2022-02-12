كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وما هى الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الموارد البشرية في الفترة الأخيرة عن اطلاق منصة الضمان الاجتماعي لعام 1443 هجريا، وهذا من اجل العمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير أكبر للمواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة الفئات الأكثر احتياج في الدولة، حيث تم الإعلان يوم السبت عن عملية التطوير للضمان الاجتماعي من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الكاملة للمواطنين منه ويتم منحهم المبالغ المقررة من الدولة من معاش الضمان الاجتماعي لمدى ست أشهر من الآن ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط في المواطنين المستحقين وهذا ما نتعرف عليه.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتيح التسجيل في هذا البرنامج العمل على توصيل الدعم المادي إلى الأفراد والأسر الأكثر احتياج.

وهذا ما تهدف إليه وزارة الموارد البشرية، وهذا من أجل العمل على توفير سبل الراحة المختلفة للمواطنين.

والهدف من هذا الضمان هو العمل على توفير الدعم المادي للأسر الأكثر احتياج، حتى يتمكنون من العمل على توفير كافة المستلزمات الأساسية في يومهم.

وقد عملت على توفير عملية التسجيل على المنصة وفقا لبعض الشروط الواجب توافرها.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

على المواطنين المستحقين العمل على التسجيل في المنصة من خلال الخطوات الموضحة من قبل الوزارة الخاصة بالموارد البشرية، حيث يتم الدخول على المنصة والضغط على تسجيل الدخول.

ثم يتم كتابة كافة التفاصيل التي تتمثل في الاسم ورقم الهاتف والبطاقة والمهنة والعنوان وأيضا تاريخ الميلاد.

ثم الضغط على كلمة تم.

يتم ارسال كود على الهاتف يتم كتابته في المكان الخاص به وبعدها يتم الضغط على تأكيد الطلب.

ثم تسجيل الدخول بالطريقة العادية من خلال كتابة الأسم والرقم السري.

شروط الضمان الاجتماعي