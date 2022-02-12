نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقاط الراجحي كم تساوي وكيفية الاستعلام عن النقاط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقاط الراجحي كم تساوي. حيث يقدم مصرف الراجحي ميزة برنامج النقاط وهي من خدمات البنك المميزة مخصصة للأفراد فقط، وهي عبارة عن طريق الحصول على النقاط فكلما زاد استخدام العميل لخدمات المصرف أو شراء منتجاته زادت نقاطه. ويستطيع العميل استخدام تلك النقاط والاستفادة من خدمات بنك الراجحي الأخرى.

نقاط الراجحي كم تساوي

يتم احتساب خمسة نقاط لكل ريال. حيث يقوم العميل بجمع هذه النقاط ليتمكن بعد ذلك من تحويلها من خلال البنك، والاستفادة منها، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي، ثم اختيار نقاط الراجحي ليتمكن العميل من معرفة التعرف على رصيد النقاط، ويمكن أيضًا الاطلاع على الخدمات التي يوفرها المصرف له، ليتمكن العميل من اختيار الخدمات المناسبة لاحتياجاته، ومن جانبه أضاف البنك حاسبة خاصة لحساب نقاط كل عميل بالمصرف.

كيفية الاستفادة من نقاط الراجحي

يمكن للعميل الاستفادة من نقاط البطاقات الائتمانية الخاصة بالمصرف وتحويلها والاستفادة منها من خلال للموقع المتخصص بنقاط المصرف، ثم النقر على أفضل خيار مناسب للعميل. ويمكن استخدام تلك النقاط لدى أكثر من 170 ماركة تجارية داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب أن العميل يمكن أن يستبدل النقاط عند التاجر من خلال رقم الجوال إلى جانب الكثير من التسهيلات والخدمات التي تخص المصرف.

كيف احول نقاط الراجحي

الدخول إلى موقع الراجحي الرسمي.

ثم النقر على خيار استبدال النقاط في القائمة العلوية

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على أيقونة التالي.

ثم الانتظار حتى يتم إرسال رسالة على رقمك الخاص وتحمل كود التفعيل الخاص بك.

بإمكانك الاطلاع على النقاط الموجودة في حسابك بعد ذلك.

كيف اكسب النقاط من الراجحي

يستطيع العملاء حساب النقاط من خلال البطاقة الائتمانية ويمكن للعميل استخدام أي بطاقة من بطاقات المصرف محليًا ودوليًا أو حتى عمليات الشراء عبر الإنترنت ويتمكن من الحصول على المزيد من النقاط ويمكن الاطلاع على نقاطه من خلال الحاسبة التي يوفرها البنك لعملائه.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول نقاط الراجحي كم تساوي وكيفية الاستعلام عن نقاط الراجحي وكسبها .