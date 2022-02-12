“نزول الضمان المطور” صب راتب شهر رجب 1443 فبراير 2022 والذي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن الموعد المقرر له شهريا عبر منصتها الإلكترونية تويتر، ويكون نزول الراتب بالمصارف بالموعد الذي تعلن عنه منصة الدعم والحماية بينما يتم تسلم الراتب بالمواعيد الذي يقررها كل مصرف على حدة لمنع التكدسات وتنيم تسلم الرواتب، وتقوم الوزارة بإرسال رسالات القبول لمستفيدي المرحلة الثالثة من الضمان الاجتماعي المطور إلى الهاتف النقال للمسجلين المقبولين.

“نزول الضمان المطور” صب راتب شهر رجب 1443 قبول أهلية المسجلين sbis.hrsd.gov.sa

تعلن الوزارة ع آخر الأخبار فيها عبر المنصات المختلفة لها، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصات متعددة للإعلان عن أخبارها، حيث تتسلم الطلبات والشكاوى والاستفسارات عبر الأرقام المجانية لها وتقوم بالرد على ما يتم تداوله والاسئلة الشائعة لها عبر تويتر الخاص بها، ويترقب جميع المسجلين من قبل موعد نزول راتب الضمان والصب بحساباتهم المصرفية بينما يترقب الغير مقبولين بالمرحلتين السابقين وقاموا بالتسجيل من جديد قبول أهلية الضمان لهم وتسلم رسالة القبول.

موعد قبول طلبات الأهلية بالضمان المطور وصب الراتب

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة طلبات المستفيدين والمسجلين لديها، ويتم مراجعة كافة البيانات مع قاعدة البيانات العامة للمملكة والتأكد من الاستحقاق، وكذلك يتم التأكد من إتمام عملية التسجيل بالشكل الصحيح واتباع الخطوات وتنزيل رقم الهاتف للمسجلين ليتم التراسل بينهم وبين الوزارة، وأعلن أنها ما تزال تدرس طلبات المسجلين بالمرحلة الثالثة ويتم إرسال رسالة القبول أو الرفض بعد فترة وجيزة، على أن يتسلم المقبولين لراتبهم بالشهر الجديد في 20 فبراير 2022.

الأسباب التي تحرمك من راتب الضمان

أن يتم تسجيل بيانات ناقصة أو رقم الهاتف النقال ليس صحيح.

إذا قام المواطن بالتسجيل الجديد على رابط الضمان الاجتماعي القديم وليس الرابط المطور الجديد الذي أعلنت الوزارة نقل الخدمات إليه.

يكون محروما من راتب الضمان إذا لم يتم الالتزام بالحد الأدنى لراتب الفرد وهو 550 ريال وراتب رب الاسرة وهو 1100 ريال.

إذا كان لديه أملاك تدر عليه ريع وليس من فئة مستحقي الذكاة.

يكون التلاعب بالبيانات سببا في الحرمان من راتب الضمان والتعرض للعقوبات المالية كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيف أعرف نزول راتب الضمان والاستعلام الإلكتروني عن قبول المطور الجديد