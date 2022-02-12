اطلب الآن قرض آهل من بنك التنمية تمويل نقدي 60 ألف ريال بدون كفيل وبدون ضمان

يقدم بنك التنمية قرض آهل للشباب بقيمة 60 الف ريال بدون ضمانات وبدون كفيل وهو ماسوف نذكر شروطه بالتفصيل بالمقال ونوضح كذلك مزايا قرض آهل من بنك التنمية، فيساعد ذلك القرض على تلبية طلبات الكثير من العملاء ويوفر البنك بشكل عام قروض سهلة في السداد لدعم العملاء وذلك لأن البنك ملتحق بالقطاعات الغير ربحية ، وبنك التنمية واحد من أهم المؤسسات المتوفرة في المملكة التي توفر الدعم المالي في شكل قروض وتمويلات شخصية فيساعد ذلك البنك على تحسين الأحوال المعيشية لكافة العملاء وتوفير إليهم فرص عمل مميزة،وداعم للشباب وربات البيوت وكذلك يوفر الدعم والقروض للمطلقات والأرامل والشباب العاطل حتى يوفر لهم فرص عمل.

شروط تمويل آهل الشخصي بدون كفيل بمبلغ 60 ألف ريال من بنك التنمية:

للحصول على تمويل اهل يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

يشترط في المتقدم لطلب القرض ان لا يتجاوز عمر المتقدم 70 عام .

أن يكون الدخل الشهري للمستفيد لا يتجاوز 12,500 ريال سعودي.

من الضروري أن يكون لدى الشخص المستفيد سلامة السجل الإئتماني .

يشترط في المتقدم لطلب القرض توفر الاشتراطات الخاصة بحسب منتج التقديم.

مميزات تمويل آهل القرض الشخصي من بنك التنمية:

حيث يمتاز بعدة مزايا وهي كالتالي:

يمتاز قرض اهل حيث القرض إسلامي بصورة تامة فهو مناسب للأشخاص الذين يبحثون عن قرض حلال ومقدم تبعًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

كما يمتاز قرض اهل سقف التمويل يصل إلى 60 الف ريال.

ومن مميزات قرض اهل مدة تمويل تصل إلى 5سنوات.

ومن اهم مزايا قرض اهل طريقة السداد بشكل شهري.

ومن اهم مزايا قرض اهل بدون رسوم إدارية .

ومن مزايا قرض اهل الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين.

ومن اهم مزايا قرض اهل حيث ينهي البنك كافة إجراءات الصرف بكل سرعة دون أي تأجيل.

ومن مزايا قرض آهل ان القروض يتم سدادها بشكل ميسر وسهل حسب الدخل الشهري للشخص المستفيد.

ومن مزايا قرض اهل يمكن بكل سهولة الحصول على القرض عبر الموقع الرسمي الخاص بالبنك.

المستندات المطلوبة للتمويل :