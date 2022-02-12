اطلاق جواز السفر الإلكتروني الجديد بالمملكة ومزاياه العديدة وتأشيرة الخروج النهائي

تتبنى المملكة التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي بكافة المؤسسات حيث تبنت أخيرا الإعلان عن إستخدام الجواز السفر الإلكتروني بالمملكة وقد أعلنت عن عدة مزايا بجواز السفر الإلكتروني الجديد والذي تم تصميمه وفق أعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية، والذي يُمثل خطوة هامة في مسيرة التحول الرقمي نحو رؤية المملكة 2030 ، وسوف نوضح أهم مزايا الجواز الإلكتروني الجديد بداخل المقال وكما سنوضح أهم شروط الحصول على التاشيرة الالكترونية لبعض من يطلبها، فقد أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عن تدشين جواز السفر الإلكتروني الجديد أثناء زيارته لمقر المديرية العامة للجوازات بالعاصمة الرياض، ووقف على سير العمل بمركز القيادة والتحكم، ومركز الاتصال الموحد 992، ومركز خدمات المستفيدين، كما استعرض عدد من الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، مُثمنًا التطورات الكبيرة والمستمرة التي تشهدها المديرية خلال الفترة الأخيرة، ويتمتع بالعديد من المميزات الرائعة، خاصةً احتوائه على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز.

أهم مميزات الجواز الجديد:

من خلال تصميم البوابات الذكية في المنافذ الدولية الحديثة تستطيع القراءة والتحقق من البيانات.

يتميز الجواز الجديد بإنه يحتوي على صفحة البيانات الخاصة بصاحب الجواز وهي تختلف عن النظام القديم.

كما له من ميزة السمات الأمنية أفضل في صفحة عرض البيانات بالجواز الجديد.

وله من المزايا ان صفحة عرض البيانات في الجواز الجديد غير قابلة لأي إجراء.

كما له من مميزات انه يختلف في اللون الخارجي والمعلومات الموجودة بداخله.

الجوازات السعودية وتأشيرة الخروج النهائي:

قامت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر بالإعلان عن إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة، وذلك من خلال بيان هام تم نشره على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر ” تويتر”، حيث أكدت من خلاله على أن تلك الخدمة الجديدة تمكن أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

أهم الشروط الحصول على التأشيرة الالكترونية: