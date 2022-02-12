اجراءات نقل ملكية السيارة من بنك الراجحي وأهم الشروط اللازمة لنقل ملكيتها

يعد بنك الراجحي واحد من أهم وأكبر البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية كما يمتلك البنك العديد من الفروع، ويقصده العديد من المواطنين السعودين والمقيمين من أجل إدخار الأموال والحصول على القروض والتمويلات التي يوفرها البنك للمواطنين، مثل خدمة تمويل السيارات والتي يستطيع من خلالها المواطن الحصول على السيارة من المعارض التي تتعامل مع البنك وتأتي جميع هذه التعاملات وفقاً للشريعة الإسلامية وأحكامها.

الشروط الواجب توافرها لنقل ملكية السيارة من بنك الراجحي

يستطيع المستفيد من خدمة تمويل السيارات من بنك الراجحي نقل ملكية السيارة من عقد الإيجار إلى التمليك بعد توافر كافة الشروط التي وضعها البنك الخاصة بهذه الخدمة، وهي كالتالي:

سداد جميع الأقساط الخاصة بالسيارة للبنك المذكورة في عقد الإتفاق منذ البداية.

يجب أن يكون المواطن الذي يرغب في نقل ملكية السيارة يمتلك حساب عبر منصة أبشر الإلكترونية ويكون هذا الحساب مفعل وبياناته محدثة.

يجب أن يكون المستفيد قد أتم عملية التأمين على السيارة ولم يغفل عن عمل الفحص الدوري للسيارة.

توافر كافة المستندات والأوراق اللازمة التي يحتاجها البنك لإتمام عملية نقل الملكية.

الإجراءات المتبعة لنقل ملكية السيارة من بنك الراجحي

يتمكن العميل المستفيد من خدمة السيارة من بنك الراجحي من نقل ملكيتها عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولاً يجب أن يقوم العميل بالدخول على حسابه في بنك الراجحي ثم تسجيل الدخول من خلال أيقونة مباشر الأفراد.

ضرورة التأكد من سداد جميع الأقساط الخاصة بالسيارة للبنك حتى تتم خطوة نقل الملكية بنجاح.

بعد سداد أقساط السيارة يحصل العميل على مخالصة من البنك، وكذلك يحصل على خطاب المرور ولكن بعد مضي ثلاثة أيام من خطاب المخالصة.

يتمكن العميل بعد حصوله على خطاب المرور من الذهاب للمرور حتى تتم عملية نقل السيارة باسم العميل.

إجراء خطوة التأمين على السيارة داخل إحدى شركات التأمين وإجراء الفحص الدوري اللازم للسيارة.

سداد الرسوم الخاصة بخطوة نقل ملكية السيارة.

المستندات اللازمة لنقل ملكية السيارة من بنك الراجحي

هناك بعض الأوراق والمستندات اللازمة والواجب توافرها أثناء عملية التنازل من قبل البنك عن السيارة للعميل أو لشخص آخر يقدمه العميل وهي كالتالي: