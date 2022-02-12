نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الرياض 1443 واهم أنواع التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض للمواطنين في المملكة العربية السعودية بعض الحلول المصرفية لتغطية مصروفات المواطنين الأساسية، من بين هذه الحلول التمويل الشخصي الذي يستخدمه الكثيرون لتغطية نفقات التعليم الخاصة بالأبناء أو الزواج أو لتحديث أثاث المنزل، كما يخدم التمويل الشخصي الأشخاص الذين يعملون لحسابهم من أصحاب المهن الحرة حيث يستطيع المستفيدين من التمويل الشخصي من بنك الرياض الحصول على مبلغ حوالي 500.000 ريال سعودي مع هامش ربح تنافسي.

تتعدد أوجه التمويل الشخصي الذي يوفره بنك الرياض للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر البنك التمويل الشخصي الخاص ببرنامج تسهيل هذا البرنامج الذي يمنح العملاء سلفة مضافة لراتبهم بحد أقصي حوالي 25% من قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه العميل، بالإضافة لتوفير برنامج التمويل الشخصي الخاص بأصحاب الأعمال الحرة والذي يقدمه البنك لعملائه دون الحاجة لتحويل راتبهم.

أنواع التمويل الشخصي من بنك الرياض

يوفر بنك الرياض التمويل الشخصي للمواطنين في المملكة العربية السعودية بعدة أنواع كما سنوضح فيما يلي:

تمويل المرابحة

يعد تمويل المرابحة من بنك الرياض ضمن أنواع التمويل الشخصي وفيه يتم تقديم سيولة للعميل نقدية أو فرصة الحصول على ملكية أسهم طبقاً لقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل التورق

يوفر تمويل التورق من بنك الرياض للعملاء إمكانية الحصول على السيولة اللازمة ضمن برنامج وضعه البنك يمكن العميل من السداد بسهولة ويسر بالإضافة لهامش ربح تنافسي.

التمويل التعليمي

يساعد التمويل التعليمي المستفيدين منه من خلال بنك الرياض من إمكانية تقسيط الرسوم الخاصة بالتعليم دون إضافة هامش ربح على المبلغ المستحق.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض التمويل الشخصى لأصحاب الأعمال الحرة بعد توافر شروط الإستحقاق في المتقدمين للحصول على التمويل، وفيما يلي نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل:

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض لا يقل عن 25 عاماً.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض يحمل اجنسية السعودية، بينما يستطيع الغير سعودين الحصول على التمويل ولكن لعملاء المصرفية الخاصة والمصرفية الذهبية وكذلك الماسية فقط.

يجب أن لا يقل دخل العميل المتقدم للحصول على التمويل عن 30.000 ريال سعودي.

وضع بنك الرياض قيمة لا يتجاوزها المتقدمين في الحصول على التمويل تقدر كحد أدني بقيمة 50.000 ريال سعودي، بينما قيمة الحد الأعلى للتمويل هي 500.000 ريال سعودي.

يمنح بنك الرياض التمويل خلال مدة تصل إلى 36 شهراً.

تقديم وثيقة تفيد أن فترة العمل للمتقدم للإستفادة من التمويل الشخصي لا تقل عن 12 شهراً في الخدمة.

فئات الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الرياض

قام بنك الرياض بالمملكة بالاعلان عن إمكانية التقديم علي التمويل الشخصي، حيث يمكن الحصول علي التمويل لفئات معينة قد حددها البنك وهي الآتي:

المواطنين المقيمين داخل المملكة السعودية سواء كانوا سعودين أو غير سعودين.

يمكن الحصول علي التمويل للمواطنين العاملين في أحد القطاعات الحكومي او القطاع الخاص.

كما يحصل على التمويل للمواطنين العسكرين والمتقاعدين.

خطوات الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الرياض

يمكن للمواطن الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الرياض بدون كفيل، حيث قام البنك بتوضيح عدة شروط عديدة، ولنحصل علي التمويل عليك إتباع العديد من الخطوات وهي الآتي:

يتم الدخول علي موقع بنك الرياض.

نقوم بتسجيل جميع البيانات الموجودة في النموذج للحصول علي التمويل.

ارفاق الاوراق المطلوبة منها البطاقة، وورق يثبت مكان الإقامة، وتقديم الأوراق الي احدي فروع البنك.

مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض

قام بنك الرياض بتقديم تمويل شخصي بدون كفيل، وذلك تم بعدة شروط يجب أن يجتازها، حيث يوجد مميزات رائعة ومتميزة لهذا التمويل وهو الآتي: