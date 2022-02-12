كل ما يخص نظام مدرستي الجديد من وزارة التعليم بالسعودية وطرق التقديم والالتحاق به

يبحث كافة الطلاب والطالبات عن الخطوات التي من المفترض اتباعها من أجل دخول الاختبار في منصة مدرستي من أجل تأدية اختباراتهم ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي.

خطوات دخول الاختبار في منصة مدرستي:

يمكن للطلاب الآن بكل سهولة أن يأدوا اختباراتهم المركزية عبر الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، فتساعد تلك المنصة على تقديم مختلف الخدمات التعليمية إلى الطلاب والمعلمين، وإليكم في السطور التالية الخطوات المتبعة في ذلك:

أولًا يتم الدخول إلى منصة مدرستي

القيام بالنقر على الدخول إلى حساب مايكروسوفت.

يتم تسجيل اسم المستخدم.

النقر على أمر التالي.

يتم تسجيل كلمة المرور.

النقر على أمر تسجيل الدخول.

يتم اختيار أمر الاختبارات من القائمة الأساسية.

ثم النقر على خدمة اختبارات مركزية.

يتم بعد ذلك الانتقال إلى نظام الاختبارات.

النقر على أمر الدخول إلى حساب مايكروسوفت.

يتم تسجيل البريد الإلكتروني.

النقر على أمر التالي.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول.

يتم التوجه إلى لوحة معلومات الطالب.

يتم عرض كافة الاختبارات المتوفرة.

القيام بتحديد الاختبار المطلوب.

النقر على أمر إجراء الاختبار.

يتم إلقاء النظر على كافة إرشادات بداية الاختبار.

والنقر على أمر موافقة.

ثم اختيار أمر ابدأ الاختبار.

على الطالب أن يحل كافة الأسئلة.

كيفية حل الاختبار في منصة مدرستي:

يمكن للطالب أن يقوم بحل جميع الاختبارات المتواجدة في المنصة التعليمية بمجرد أن يتم الدخول إلى بوابة الاختبارات وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي يعتمد عليها أثناء حل الاختبار.