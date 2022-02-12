خصومات وعروض هايبر بنده بالسعودية مستمرة وبقوة اشتري أي منتج وأحصل على الأخر مجاناً

يتواجد بداخل المملكة العديد من الهايبر ماركت المخصصة في بيع السلع الضرورية للمستهلك وسوف نتناول الأن أحدث ما يقدمه هايبر بنده بالسعودية من عروض وخصومات للمنتجات المطروحة بداخل جميع فروعه بالمملكة نستعرضها معكم اليوم.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:

متواجد بداخل العرض اسكالوب بقري برازيلي طازج وفاخر، يدخل في العديد من الأكلات مثل اللحمة المشويه، سعر قبل العرض 49.95ريال سعودي وبعد العرض 39.95 الريال السعودي.

متاح فيليه ستيك بقري برازيلي ،السعر قبل العرض 89.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 79.95 ريال سعودي، هذا السعر للكيلو الواحد.

متاح بداخل العرض دجاج ساديا، كرتونة مكونة من (10×900كجم)بسعر 133.95 ريال سعودي، ومتاح ايضاً بالعرض دجاج بالوحدة وزن 900كجم سعرها قبل العرض 16.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.95 ريال سعودي.

بطاطس مقلية أكثر قرمشة 1كجم/بطاطس ويجو 750كجم،سعرها قبل العرض 14.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 10.95 ريال سعودي.

صلصة للسلطة دليسيو (532 مل) سعر الحبة قبل العرض 17.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي،تعطي مذاق رائع للسلطة.

عروض هايبر بنده في قسم الجبن والألبان: