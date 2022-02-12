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عمر شويل - جدة خصومات وعروض هايبر بنده بالسعودية مستمرة وبقوة اشتري أي منتج وأحصل على الأخر مجاناً - ثقفني
يتواجد بداخل المملكة العديد من الهايبر ماركت المخصصة في بيع السلع الضرورية للمستهلك وسوف نتناول الأن أحدث ما يقدمه هايبر بنده بالسعودية من عروض وخصومات للمنتجات المطروحة بداخل جميع فروعه بالمملكة نستعرضها معكم اليوم.
عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:
- متواجد بداخل العرض اسكالوب بقري برازيلي طازج وفاخر، يدخل في العديد من الأكلات مثل اللحمة المشويه، سعر قبل العرض 49.95ريال سعودي وبعد العرض 39.95 الريال السعودي.
- متاح فيليه ستيك بقري برازيلي ،السعر قبل العرض 89.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 79.95 ريال سعودي، هذا السعر للكيلو الواحد.
- متاح بداخل العرض دجاج ساديا، كرتونة مكونة من (10×900كجم)بسعر 133.95 ريال سعودي، ومتاح ايضاً بالعرض دجاج بالوحدة وزن 900كجم سعرها قبل العرض 16.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.95 ريال سعودي.
- بطاطس مقلية أكثر قرمشة 1كجم/بطاطس ويجو 750كجم،سعرها قبل العرض 14.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 10.95 ريال سعودي.
- صلصة للسلطة دليسيو (532 مل) سعر الحبة قبل العرض 17.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي،تعطي مذاق رائع للسلطة.
عروض هايبر بنده في قسم الجبن والألبان:
- متواجد بالعرض مرتديلا دجاج بالزيتون حلواني أخوان، تتمتع منتجات حلواني بجودتها العالية مضمونة 100٪اليعر للكيلو قبل العرض 50.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 35.95 ريال سعودي.
- حلاوة طحينية بالمكسرات إنتاج حلواني، السعر للكيلو قبل العرض 21.50 ريال سعودي والسعر داخل العرض 16.95 ريال سعودي.
- متوفر صدر حبش مدخن حلواني أخوان بخصم 10٪، للاستمتاع بمذاق رائع ومضمون 100٪ وتوفير ايضاً، سعر الكيلو قبل العرض 114.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 94.95 ريال سعودي.
- متاح جبن قليل الدسم بدر بالحبة السوداء، سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.
- متواجد بالعرض جبن قليل الدسم هايدلاند قريش، ذات مذاق رائع سعرها بالكيلو قبل العرض 28.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 22.95 ريال سعودي.
- يوجد بالعرض جبنة موزاريلا فرسانا، تستخدم لعمل اشهى الاطباق مثل البيتزا وطواجن المكرونة، السعر للكيلو قبل العرض 41.95 ريال سعودي و داخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.
- متوفر بالعرض أيضاً جبنة مربعات كيري (2×432 جرام)، لعمل اشهى وأسهل ساندوتش للاطفال غني بالعناصر الغذائية، سعرها قبل العرض 37.95 ريال سعودي و داخل العرض أصبح السعر 29.95 ريال سعودي.
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