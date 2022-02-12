تحديث رقم الجوال في أبشر وتوثيقه بالخطوات 1443

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عمر شويل - جدة خطوات تحديث رقم الجوال في أبشر من أهم الخطوات التي لابد من معرفتها سواء من المواطنين أو المقيمين، ويتم اللجوء إلى تحديث الرقم في حالة فقدان الرقم القديم والرغبة في تغييره إلى رقم جديد، أو في حالة الرغبة في تحديث الرقم وهي خطوة مهمة حتى يمكنك الاستفادة من كل الخدمات الحكومية المتوفرة على أبشر بكل سهولة، وهناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها تحديث رقم الهاتف.

تحديث رقم الجوال في أبشر

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالهم تحديث رقم الجوال الخاص بك كالتالي:

تحديث رقم الجوال في أبشر بدون بصمة

يمكنك استخدام هذه الطريقة عندما يكون لديك الرقم القديم للجوال المسجل، لأنك سوف تحتاج الرقم القديم عند الدخول إلى الموقع، حيث يمكن تحديث رقم الجوال كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

اضغط على قائمة حسابي، ثم معلومات المستخدم، ثم تعديل.

سوف يطلب منك الموقع كتابة البريد الإلكتروني، وكتابة رقم الجوال، قم بكتابة رقم الجوال الجديد الذي ترغب به.

قم بكتابة الرمز المرئي، اضغط على حفظ، وهكذا تكون أتممت تغير رقم الهاتف بنجاح.

طريقة تحديث رقم الجوال من الأجهزة الذاتية

هذه الطريقة يمكنك من خلالها تحديث الرقم بدون الحاجة إلى الرقم القديم، وتتم عبر الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى أحد الأجهزة الذاتية، ويمكنك معرفة أقرب جهاز منهم من خلال هذا الرابط.

سجل الدخول إلى الحساب من خلال البصمة.

من خلال الصفحة الرئيسية اضغط على تحديث رقم الجوال.

اكتب رقم الهوية، أو رقم الإقامة.

قم بكتابة رقم الجوال الجديد.

سوف يتم إرسال كلمة مرور مؤقتة إليك، اكتبها واكتب رقم الجوال مرة أخرى، ثم اضغط على حفظ.

توثيق رقم الجوال في أبشر

في بعض الحالات يمكن أن يطلب منك نظام أبشر توثيق رقم هاتفك على الرغم من عدم تغييره، ولكن مرت فترة طويلة على تسجيل الرقم على المنصة، ويمكنك توثيق رقم الهاتف الخاص بك من خلال أحد الأجهزة الذاتية، أو من خلال زيارة أحد مكاتب التفعيل في الجوازات، أو من خلال الأحوال المدنية، ولكن لا يمكن توثيق رقم الهاتف من خلال الصراف أو من خلال البنك.