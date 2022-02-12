60 ألف ريال بالتقسيط قرض آهل بدون فوائد وبدون كفيل أو ضامن لدى بنك التنمية

60 ألف ريال سعودي من خلال قرض منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية الذي حقق نجاح كبير في المراحل السابقة ويبحث العديد من المواطنين السعوديين على هذا القرض لما يوفره من مزايا تمويلية متعددة منها الحصول على التمويل بدون فوائد مالية إضافية بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية ولكن قبل التقديم على قرض آهل لابد من توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة وذلك من أجل الحصول على طلب قرض آهل بدون فوائد بالتقسيط المرن لكافة العملاء السعوديين حتى ستون شهر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

كافة الشروط الأساسية الهامة للحصول على قرض آهل السعودي

يحتاج بنك التنمية الاجتماعية للموافقة على قرض منتج آهل السعودي في المملكة العربية السعودية لهذا العام الحالي 1443 هجريًا على توفير دخل شهري بشرط أن لا يزبد الدخل الشهري الثابت للعميل المتقدم عن 12,500 ريال سعودي مع توفير إيضًا كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على تمويل منتج آهل السعودي كالتالي بالتفصيل اليوم:

يشترط هذا التمويل أن يكون العميل المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك عمر 18 عام حتى 60 عام لدى بنك التنمية الاجتماعية.

شرط أساسي للموافقة على قرض آهل الميسر توفير دخل شهري لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

توفير كذلك موافقة الكفيل الغارم أو ضامن سعودي ماعدا فقط كافة الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي بالمملكة غير مطلوب منهم توفير كفيل أو ضامن سعودي.

الحصول أولاً على تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم وغيرها التمويلات الإجتماعية المتاحة لدى بنك التنمية الاجتماعية ثم بعدها التقديم على قرض آهل الميسر السعودي.

مميزات الحصول على برنامج قرض آهل السعودي بالمملكة