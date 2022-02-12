رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 التحديث الأخير

ننشر لكم رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 حيث يهتم الكثير من السعوديين بالحصول على هذا الرابط بالرغم من تعليق التسجيل حيث يودون التعرف على الخطوات التفصيلية التي يتم من خلالها تسجيل حساب جديد لدى حساب المواطن، لأنه من أهم أشكال الدعم التي توفرها حكومة المملكة للكثير من المواطنين ممن يحتاجون هذا الدعم، حتى يمكنهم تحسين مستواهم المادي، وتوفير كافة أنواع الاحتياجات سواء الخاصة بهم أو بأسرهم، وفي حال فتح باب التسجيل من جديد طبق الخطوات الآتية عبر الرابط التالي.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443

تم الإعلان من خلال حساب المواطن عن الرابط الخاص بحساب المواطن وهو الرابط الذي يتمكن من خلاله كل مواطن تنطبق عليه الشروط المطلوبة من التقديم للحصول على المعاش حيث يمكن الدخول إلى الرابط وكتابة البيانات المطلوبة، ولكن مازال التقديم مغلق إلى الآن ولم يتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل مرة أخرى.

تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد 1443

يستطيع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية من التقديم للحصول على المعاش بمجرد فتح باب التسجيل، وخطوات تسجيل الحساب الجديد هي:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن على الإنترنت.

يتم الضغط على تسجيل جديد.

كتابة البيانات المطلوبة وهي رقم الجوال، رقم الهوية، تاريخ الميلاد.

تسجيل الدخول من خلال الكود المرسل إلى الجوال.

تعيين كلمة مرور جديدة.

يتم الانتقال إلى صفحة البيانات الأساسية.

كتابة كل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني، بيانات الدخل، التابعين، العقارات، الحساب البنكي.

الإقرار بصحة جميع البيانات.

الضغط على تقديم طلب تسجيل حساب جديد.

ارفاق كل المستندات المطلوبة في الموعد المحدد من حساب المواطن.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب

عند فتح باب التسجيل يستطيع المواطن العازب أن يقوم بالتقديم على حساب المواطن، من خلال التقديم على حساب مستقل، وللتسجيل لابد من توفر الشروط التالية:

أن يتراوح عمره من 18 إلى 24 عام.

تقديم المستندات التي تثبت استقلاليته مثل صك الملكية، أو تقديم فاتورة كهرباء باسمه.

يتم تسجيل الطلب من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن.

تحديث حساب المواطن