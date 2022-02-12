خصومات هايبر بنده بالسعودية اليوم يصل حتى 50%

يعد هايبر بنده من اكبر الماركات في المملكة العربية السعودية، وتقدم لجميع العملاء خصومات وتخفيضات هائلة تصل حتى 50%، ولكن اليوم هايبر بنده في جميع الفروع يقدم قسائم شراء يصل حتى 300 ريال سعودي لدى مشتريات فوق 300 ريال سعودي، والعروض والخصومات مقدمة ابتداء من اليوم وحتى يوم 16 فبراير الشهر الجاري، فمن خلال تلك السطور التاليه سوف نوضح لكم الخصومات والعروض بالتفصيل.

خصومات هايبر بنده بالسعودية اليوم:

حيث يقدم هايبر بنده العديد من العروض على السلع الغذائية المختلفة بجميع أنواعها السلع الغذائية الأساسية أو اللحوم والدواجن الطازجة وتشمل العروض كالاتي:

عرض على زجاجة زيت النخلتين لتر ونصف سعر الحبه الواحدة 19.95 ريال سعودي، ولكن سعر الحبتين في العرض داخل هايبر بنه 35.90 ريال سعودي.

أما عن العرض الأخر على الأرز البسمتي الأبيض ذو الحبة الطويلة من شركه العائلة، ووزن الشكاره 10 كيلو وسعر القطعة الواحدة 65 ريال سعودي، بينما سعر الحبيتين 83 ريال سعودي ولكل عائلة لهم شكارتين فقط وليس أكثر.

عرض أخر على الجبنه كريم مطبوخة قابله للدهن من شركة بوك وزن القطعة الواحدة 910 جرام وسعر القطعة في العرض 36 ريال سعودي، بينما عند شراء قطعتين ستكون بسعر 54 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده بالسعودية على اللحوم:

يقدم هايبر بنده الكثير من العروض على اللحوم الطازجة البرازيلي والبلدي البقري وتشمل التالي:

خصم خاص ومميز على لحم بقري برازيلي في العرض داخل هايبر بندهو39 ريال سعودي، بينما العرض الاخر على كفتة بقري برازيلي بسعر 27 ريال سعودي للكيلو الواحد.

أما عن سعر النقانق البلدي البرازيلي في هايبر بنده بـ 29 ريال سعودي ويمكن عمله بأكثر من طريقة مع المكرونة بالصلصة.

عرض على الستيك البقري برازيلي في هايبر بندا بخصم 10 فى المئة، وسعره 54 ريال سعودي وهذا السعر للكيلو الواحد.

بينما سعر كيلو البرجر البقري البرازيلي في هايبر بندا يصل حتى 29 ريال سعودي للكيلو الواحد.

تخفيضات هايبر بنده بالسعودية على الورقيات: