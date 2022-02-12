أحدث عروض بداخل أسواق العثيم بالسعودية العرض ساري حتى 15 فبراير 2022

دائما نسعى في تقديم العروض والخصومات الحصرية بداخل المملكه العربيه السعوديه في جميع الأسواق التجارية والتي تعد من أكثرها انتشاراً ودائماً عروضها مستمرة وبقوة هو أسواق عبدالله العثيم المتواجد في جميع أنحاء السعودية، واليوم سوف نتناول جميع الخصومات المتاحة بجميع نوافذ بيعه بالتفصيل.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية الضرورية:

متواجد زيت عافيه ذره (2×1.5 لتر) ، خفيف على المعده سعره قبل العرض 52.95 ريال سعودي وبداخل العرض 46.95 ريال سعودي.

متوفر ايضاً جبنة بوك/ البقرات الثلاثة موزاريلا مبشور (1كجم)، ضرورية لعمل جميع أنواع البيتزا والمعجنات، سعر بداخل العرض 28.95 ريال سعودي.

متاح زيت عافيه دوار الشمس (2×1.5 لتر) اشتري واحدة وأحصل على الأخرى مجاناً، سعر الربطة قبل العرض 45.50 ريال سعودي وبعد العرض 40.95 ريال سعودي.

متاح فطير السنبلة مشلتت (400 جم) اشتري 2 وأحصل على 1 مجاناً، عالي الجودة، سعر 3 حبات قبل العرض 18.75 ريال سعودي وبعد العرض 12.50 ريال سعودي.

خصم يصل إلى 35٪ على منتجات ساديا والتي من بينها ما يلي :-

صدور دجاج طريه (2كجم) ، سعرها قبل العرض 58.95 ريال سعودي وبعد العرض 47.95 ريال سعودي، تدخل في عمل أشهى الأكلات مثل الفاهيتا والبانيه والدجاج المشوي.

يوجد ايضاً دجاج بروستد كلاسيك شرائح (750 كجم) سعر الكيس بالعرض الأسبوعي 24.95 ريال سعودي.

ايضاً دجاج مجمد يباع بالكرتون متواجد بداخلها (10×1000 كجم) بسعر 132.95 ريال سعودي، والكرتون سعة (10×1200 كجم) بسعر 138.95 ريال سعودي بداخل العرض.

عروض أسواق العثيم في قسم المنظفات والعناية الشخصية: