اعملي دجاج كنتاكي المقرمش في البيت بكل سهولة وبطعم ينافس المحلات

دجاج الكنتاكي المقرمشة تعتبر من أجمل أصناف الدجاج في مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بمذاق مذهل ورائحة قوية لا يوجد مثلها، منا تجعل جميع الأشخاص يعشقون تناولها، خاصة إذا كانت بالخلطة السحرية، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل دجاج الكنتاكي.

طريقة عمل دجاج الكنتاكي

المقادير

دجاجة متوسطة الحجم كاملة

كأس كبير من الدقيق الأبيض.

١٠٠ مل من الماء العادي.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

٢٠ جرام من الثوم المجفف.

٢ ملعقة صغيرة من البصل المجفف.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

١٠ جرام من الكركم.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الناعم.

رشة من الشطة المجففة.

زيت غزير للقلي.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات التحضير

قومي بغسل الدجاجة جيدا بالماء، ثم قطعيها إلى ثمانية قطع، ثم اشطفيها بالماء وضعيها في مصفاة، حتى تتخلصي من الماء الزائد. امزجي نصف مقدار الدقيق مع النشا، والملح، والفلفل الأسود، والكركم، والثوم، والبصل، والبيكنج بودر، والبابريكا، والشطة جيدا في وعاء مناسب للخلط. ضيفي مقدار الماء إلى الخليط السابق، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط كريمي. قومي بوضع الدجاج في خليط الماء السابق، ثم اغمسي الدجاج به واتركيه لمدة خمس دقائق. اسكبي باقي الدقيق في وعاء مسطح، ثم اخرجي الدجاج من الخليط وضعيها في الدقيق، ثم قلبيها حتى تغلف جيدا. احضري وعاء حراري به الزيت على نار مرتفعة.

طريقة أخرى لعمل دجاج كنتاكي

المكونات

ثمانية قطع من فخاذ الدجاج.

كوب كبير من الدقيق.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

٦ جرام من الثوم المجفف.

نصف ملعقة كبيرة من البصل المجفف.

ست جرام من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة متوسطة من الكمون.

ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المجفف.

رشة من القرفة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

عشرة جرام من الملح.

ملعقة صغيرة من عصير الحامض.

أربع ملاعق صغيرة من الخل.

ملعقتان من زيت الذرة.

خطوات التحضير

ضعي قطع الدجاج بعد غسله في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي إليها جميع المكونات ماعدا البيض والبيكنج باودر، والطحين.