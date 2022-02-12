نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في جمعية البر السعودية كمستحق أو كمستفيد وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في جمعية البر بجدة السعودية كمستحق أو كمستفيد بالمدينة المنورة والرياض وبالطائف وغيرها من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية حيث يمكنك الآن التقديم علي طلب التسجيل في جمعية البر بالمدينة المنورة أو التسجيل في جمعية البر بمكة كشخص أو اسره مستفيدة أو مستحقة للدعم المالي التي تقدمة لك الجمعية الخيرية من تبرعات كصدقات زكاة الفطر وإفطار صائم وكسوة العيد وسقيا الحاج واضحيه العيد وغيرها من التبرعات المادية والعينية والتي تذهب إلي الأشخاص أو الأسر الأكثر احتياجا مع وجود بعض شروط التسجيل في جمعية البر الخيرية السعودية كمستفيد يجب توافرها في الشخص المتقدم.

التسجيل في جمعية البر السعودية

تأسست جمعية البر السعودية بمدينة جدة في عام 1402 هجريا وهي جمعية خيرية تقدم الكثير من الخدمات للأشخاص أو الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتعمل الجمعية تحت إشراف من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ومن خدمات التسجيل في الجمعية الخيرية دور الضيافة للأيتام وذوي الإعاقة والظروف الخاصة وكذلك كفالة الأسر الفقيرة وكفاله الأيتام والرعاية الصحية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة وإفطار الصائم وكسوة العيد والأضاحي وغيرها من الخدمات كما تقبل جمعية البر الخيرية السعودية التبرعات المادية والمساعدات عن طريق موقعها الرسمي علي شبكات الأنترنت كما تقدم خدمة التبرع السريع والموجود علي الصفحة الرئيسية علي واجهة الموقع.

شروط التسجيل في جمعية البر

وضعت جمعية البر السعودية الخيرية بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم لطلب الدعم المالي والتبرعات من التسجيل في جمعية البر بالطائف وجاءت كالاتي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون مقيم أقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية هو وأسرته. لا يتعدى دخلة الشهري عن 300 ريال سعودي. إحضار جميع المستندات المطلوبة والتي تثبت حالته الصحية والاجتماعية مع أوراق التقديم.

تسجيل الدخول في جمعية البر الخيرية كمستحق أو كمستفيد

يرجي منك عزيزي القارئ اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التقديم في جميع البر علي عضوية المستحقين أو المستفيدين واليكم الخطوات :

الدخول علي موقع جمعية البر بجدة السعودية.

ثم نضغط علي زر أصدقاء البر من الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك نضغط علي عضوية المستحقين من اسفل الصفحة.

نقوم بملء جميع الحقول الفارغة بالبيانات الشخصية بطريقة صحيحة.

نكتب الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية وعدد أفراد الأسرة ونختار الحي والمدينة المقيم بها.

ونكتب رقم الجوال الخاص بك والبريد الإلكتروني أن امكن وندخل كود التحقق ونضغط علي زر أضافه.

ثم نتابع باقي خطوات التسجيل في عضوية جمعية البر بجدة الخيرية للمستحقين ومعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

التسجيل في جمعية البر بالمدينة المنورة

والآن نضع بين أيديكم رابط التسجيل في جمعية البر الخيرية السعودية بجدة ، بمكة ، الطائف ، بالمدينة المنورة ، الرياض بالتعاون مع وزارة العمل السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية فكل ما عليكم هو الدخول عبر الرابط السابق واتباع جميع تعليمات التقديم المشروحة في هذا المقال علي موقع ثقفني ومتابعة باقي الخطوات علي الموقع لإتمام عملية التقديم بنجاح.