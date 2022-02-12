الاستعلام عن معاملة وزارة الصحة 1443 رابط نظام سهل المباشر 2022

خدمة الاستعلام عن معاملة وزارة الصحة واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية سواء للمواطنين أو الوافدين، حيث يمكنهم الاستفادة من الكثير من الخدمات عبر الإنترنت، ومنها الاستعلام عن المعاملة، وهو ما يوفر لهم الوقت والجهد بشكل ملحوظ، وكذلك يجعلهم غير مضطرين إلى الذهاب نحو الجهات المعنية للحصول على الخدمة، ومنع تعرضهم إلى التجمعات، وهو ما تهدف الحكومة في الوصول إليه.

الاستعلام عن معاملة وزارة الصحة

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالهم الاستعلام عن معاملة وزارة الصحة، ومنها الاستعلام من خلال رقم الهوية الوطنية، وهو ما يتم عبر اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع وزارة الصحة من خلال نظام سهل، واكتب رقم الهوية الساري للتمكن من الدخول.

اضغط على الخدمات الإلكتروني.

اكتب اسم المستخدم، كلمة المرور.

اكتب تاريخ ورقم المعاملة التي تريد الاستعلام عنها، ثم اضغط على بحث.

اضغط على موافق واتبع الخطوات، سوف تظهر أمامك تفاصيل المعاملة.

استعلام عن معاملة برقم القيد

يمكنك الاستعلام عن المعاملة من خلال رقم القيد إذا كان موجود لديك كالتالي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة عبر نظام سهل، وقم بتسجيل الدخول إليه.

اختار المنطقة التي توجد بها.

اكتب رقم القيد الذي تريد الاستعلام عنه.

قم بتحديد سنة المعاملة التي تريد الاستعلام عنها.

أعد كتابة الرمز المرئي.

اضغط على أيقونة عرض المعاملة، وسوف تجد التفاصيل الخاصة بها أمامك.

استعلام عن معاملة برقم الصادر

يمكنك الاستعلام عن معاملة وزارة الصحة برقم الصادر كالآتي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الصحة الإلكتروني.

اضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم الاستعلام عن المعاملة.

قم بالضغط على هنا لبدء الخدمة.

اكتب البيانات المطلوبة مثل: التاريخ الهجري، رقم الصادر، رقم الوارد.

اكتب الرمز المرئي.

اضغط على بحث.

سوف تظهر أمامك جميع بيانات المعاملة.

خدمات وزارة الصحة الإلكترونية

توفر وزارة الصحة للمواطنين الكثير من الخدمات الإلكترونية ومنها: