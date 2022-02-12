اجازة الطلاب 1443 بعد تحديث التقويم الدراسي 2022

موعد اجازة الطلاب 1443 التي يحصلون عليها على مدار الفصل الدراسي الثاني، حيث بدأ الطلاب بالفعل في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 1443، ويستمر هذا الفصل لمدة 13 أسبوع، ويحصل الطلاب على مدار الفصل الثاني على أكثر من إجازة، ثم تبدأ الاختبارات النهائية الخاصة بنهاية الفصل الدراسي، ويأخذ بعدها الطلاب إجازة نهاية الترم الثاني، ومن المقرر أن يحتوي العام الدراسي الحالي على 3 فصول دراسية.

اجازة الطلاب 1443

يحصل الطلاب على مدار العام الدراسي على الكثير من الإجازات ومنها إجازات مطولة، ومن أهم الإجازات التي يحصلون عليها ما يلي:

نهاية أسبوع مطولة تبدأ من 9 ربيع الأول، وتنتهي 12 ربيع الأول 1443.

الإجازة الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ في 21 ربيع الآخر، وتستمر هذه الإجازة لمدة 9 أيام.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني تبدأ في 4 جمادى الآخر، وتستمر 9 أيام.

نهاية أسبوع مطولة تبدأ في 22 رجب، وتنتهي 26 رجب.

الإجازة الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الثاني تبدأ 8 شعبان وتستمر 9 أيام.

إجازة عيد الفطر تبدأ في 25 رمضان وتستمر 12 يوم.

إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ في 16 ذو القعدة، وتنتهي في 19 ذو القعدة.

الإجازة الخاصة بنهاية العام الدراسي تبدأ في 2 ذي الحجة 1444.

آلية وموعد الاختبارات النهائية 1443

انتشرت في الفترة السابقة الكثير من التساؤلات لدى الطلاب وأولياء الأمور عن آلية إجراء الاختبارات في ظل الظروف الحالية من استمرار انتشار الوباء، إلى جانب انتشار المتحور أوميكرون، ومازالت وزارة التعليم مستمرة في تنفيذ خطتها التعليمية للعام الدراسي الحالي، ومن المقرر أن تتم الاختبارات مثل اختبارات الفصل الدراسي الأول بنفس الآلية وهي:

طلاب المرحلة الابتدائية يتابعون الاختبارات الخاصة بهم عبر منصة مدرستي.

طلاب المتوسط والثانوي يتابعون الاختبارات حضوريًا في المدارس، وسط مجموعة مشددة من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

أما موعد إجراء الاختبارات النهائية فإنه كالتالي: