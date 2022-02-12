افضل تمويل من سلفة بدون تحويل الراتب أو موافقة الكفيل وشروط الحصول علية

افضل تمويل من سلفة التى تعتبر من اهم المنصات في المملكة التى تقدم العديد من التمويلات السريعة والسهلة في تسديد الأقساط بنظام مريح للجميع العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما أن تقدم منصة سلفة العديد من الخدمات للمتقدمين على التمويل كالأمان والثقة من جهة بياناتهم وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمكن التقديم عليها بدون تحويل راتب أو موافقة كفيل، كما يتعامل البنوك الأخري بتقديم تفاصيل الدخل الشهرى للحصول على الراتب، والتمویل الشخصي هو المال الذي تقترضه مقابل أي نوع من الاستخدامات الشخصیة مثل سداد الفواتیر وتحسینات المنزل ومستلزمات السفر ولشراء منتجات أخرى، ويتم الحصول على التمويل خلال دقائق بسيط فور توافر الشروط وتقديم المستندات المطلوبة للحصول على التمويل لمساعدتهم في مواجهه حياتهم، كما يوجد العديد من التمويلات المقدمة من منصة سلفة كشروط تمويل شخصي يصل إلى 5000 ريال سعودي من منصة سلفة بدون تحويل الراتب في المملكة، يتم تحدید أسعار فردیة على أساس عوامل مختلفة بما في ذلك تاریخ تقدیم الطلب، ونسبة الأمان الوظیفي، والسجل الائتماني لك في سلفة. كلما كان السجل الائتماني جید لك في سلفة كلما أصبحت طلباتك المستقبلیة ذات نسبة أقل وبمعدل موافقة أسرع

افضل تمويل من سلفة بدون تحويل الراتب أو موافقة الكفيل

الدخول إلى الموقع الإلكترونيّ لمنصة سلفة الرسمي . يتم الضغط على طلب تمويل شخصي من الصفحة الرئيسية. لتظهر قائمة بها عدة اختيارات قم منها باختيار طلب. ملء كافة البيانات اللازمة من الاسم بالكامل ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وقيمة الراتب الذي يتقاضاه. قم بعد ذلك بالضغط على حفظ. يتم ارسال الطلب للنظر فيه من قبل البنك والرد عليك في خلال ساعة.

شروط الحصول على تمويل من سلفة بدون تحويل الراتب

يمكن لكل من السعوديين والغير سعوديين على حد سواء الحصول على التمويل. أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية. أن يكون الدخل الشهرى يتراوح بين 2000 ريال سعودي إلى حوالي 10000 ريال سعودي. لابد ألا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام. أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لمدة لا تقل عن شهر واحد.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل سلفة بدون تحويل الراتب

يجب تقديم بعض الأوراق حتى تتمكن من الحصول على تمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وهذه الأوراق كالأتي :

أحضار صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية للمواطنين السعوديين.

صورة من الإقامة للمقيمين بالمملكة.

صورة من المؤهل الدراسي الخاص بك.

الدرجة الوظيفية الذي توضح الراتب الشهري الخاص بك.

طريقة التقديم للحصول على التمويل من منصة سلفة

الدخول إلى منصة سلفة الإلكترونية. الضغط على طلب تمويل. يتم أدخال البيانات المطلوبة لإنشاء حساب بالمنصة من رقم الجوال والبريد الإلكتروني. ويتم أدخال رقم الهوية الوطنية وتعيين كلمة مرور للحساب. ثم يحدد على مربع اقبل الشروط والأحكام. ثم يضغط على “استكمال التسجيل”. يتم تحديد في البداية قيمة المبلغ الذي تريد والفترة المناسبة للسداد. ثم تقوم بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة. بعد تقديم الطلب سيتم النظر في طلبك وفي حالة تطابق شروط الاستحقاق عليك سيتم وضع مبلغ التمويل في حسابك بشكل.

يمكن للمواطنين السعوديين التواصل مع منصة سلفة من خلال ذلك الرقم: 920000327. يستقبل فريق خدمة العملاء جميع المكالمات الهاتفية، من قبل المواطنين باستمرار. يمكن طرح كافة الاسئلة والاستفسارات عبر رقم المنصة والحصول على الأجوبة، إلى جانب هذا تم أطلاق حساب رسمي لمنصة سلفة عبر منصة تويتر، تقوم المنصة بعرض تفاصيل التمويلات المتاحة وطرق التقديم كما يتم الرد على جميع أسئلة المتابعين.