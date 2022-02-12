شروط تسجيل العاملين في العمل المرن في التأمينات وطريقة التسجيل

شروط تسجيل العاملين في العمل المرن الذي يساعد على توافر فرص العمل في أكثر من جهة وعلى ساعات مرنة على حسب تمكن كل فرد، وذلك يكون وفقا للشروط عبر التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل العاملين في نظام العمل المرن عن طريق التأكد من البيانات الخاصة به والمسجلة من منصة ابشر،كما ان يتم تسجيل العامل التأمينات الاجتماعية على بند المعاشات ويتم حساب الساعات على منصة العمل المرن وتقوم المؤسسة بإرسال تنبيه له بأنه يستحق خدمة شهر، ولكن في حال لم يستكمل العامل على المنصة عدد الساعات المطلوب يتم احتسابه في الرصيد الخاص به حتى يستكمل العدد المطلوب للتسجيل في التأمينات، وتم وضع ضوابط معينة تساعد على حفظ حقوق العاملين بهذا النظام، الحد الأعلى للساعات التي يسمح بالتعاقد عليها بنظام العمل المرن للموظف لدى منشأة واحده هي 95 ساعة شهريا، لا يمكن تحويل العامل بدوام كامل الى عامل بنظام العمل المرن، أي قطاع يخضع للتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيتم قبوله، جميع الفئات العمرية التي يمكن لها العمل وفق نظام العمل السعودي.

شروط تسجيل العاملين في العمل المرن في التأمينات

أن يكون المسجل على منصة العمل المرن قد أتم ما لا يقل عن 168 ساعة عمل، سواء كان العمل مرتبط بشخص واحد أو أكثر من صاحب عمل. لابد من استكمال مقدار 60 ساعة عمل لدى الفرد الواحد في حال تعدد أصحاب الأعمال. أن يكون سعودي الجنسية. ألا يكون موظفا حكوميا أو عسكريا. أن لا يكون مسجلًا في منشأة في فترة إغلاق مؤقت.

طريقة التسجيل في العمل المرن

الدخول على موقع منصة مرن الرسمية. ثم اضغط على حساب جديدة. يتم اختيار نوع الحساب . أضافه رقم الهوية بشكل صحيح وأضف كلمة المرور. أدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكتابة تاريخ الميلاد بالهجري.

قيمة اجر العامل المرن الخاضع للتأمينات الاجتماعية

يتم احتساب اجر الموظف علي أساس عدد ساعات العمل والآجر المسجل بعقد التوظيف، ويكون الحد الأدنى للتسجيل في العمل المرن واستحقاق تسجيل التأمينات هو 25 ريال سعودي أما عن الحد الأعلى للأجر لموظف العمل المرن هو 45000 ريال سعودي / ساعة مع مراعاة انه لا يوجد حد اقصي لتقاضي اجر في نظام العمل المرن بشكل عام

والجدير بالذكر ان يوجد موانع لبعض الفئات في المملكة ومنهم العامل غير السعودي من الوافدين في المملكة، وكذلك العاملين في القطاعات الحكومية وأيضا لأيمكن للمتقاعد التسجيل أو الأقل من15 عام.