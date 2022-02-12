شروط التمويل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية تم الإعلان عنها من بنك التنمية الاجتماعية التي تخدم الف المواطنين بالمملكة أصحاب الدخل المنخفض لتسير المعيشة ولتلبية طلبات الحياه،كما يقدم البنك التمويل للمشاريع الصغيرة والاقتصادي التي تعمل على تقدم وتتطور اقتصاد المملكة،حيث اعلن بنك التنمية الاجتماعية من أيام قليله شروط التمويل الجديد لاستفادة الأكثر للمواطنين برفع الحد االاعلى للمقترض من 10 آلاف ريال إلى 12.5 ألف ريال إلى جانب أظلاف البنك سابقا تمويل نفاذ كأول تمويل تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة وذلك بمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال ويكون للمواطنين الذين يعملون بالأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المختلفة وذلك بتقليل الشباب العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريالا، كما ان البنك اقر إن الأشخاص المشمولين بالحصول على التمويل هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري 12.5 ألف ريال وشملت التحديثات التي أجراها منتجات تمويل الاجتماعي مثل تمويل الزواج المخصص للمساعدة في تخفيف أعباء الزواج، تمويل الأسرة المخصص لرب الأسرة و تمويل الترميم المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة، كما يوجد ايضا شروط وطريقة التقديم على قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية وغيرها الكثير من قروض البنك، كما انة تمويل نقدي لتمكين من لديه مهارة أو معرفة تخصصية لممارسة العمل الحر مثل الترجمة والتصميم والإبداع والرياضة وتقنية المعلومات والاتصالات، كما انة مووجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، كما تكون رسوم رمزية تحسم من قيمة التمويل قبل صرفه للعميل ويوجد دعم للرسوم لفئات الضمانيين والعاطلين والمعاقين.

الشروط الجديدة للحصول على التمويل

الايزيد عمر المتقدم عن 70 عام والكفيل عن 55 عام. ألا يتجاوز الدخل الشهري على 12.5 ألف ريال ستودى . تقديم المرأة بطلب تمويل اسره إذا كانت ارمله أو مطلقة آو لديها اكثر من طفل أي كان السن (بالنسبة لتمويل الأسرة). أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول الخليج العربية. وإذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى يجب الحصول على موافقة على هذا الزواج . يدخل الابن أيضأ في التمويل ما لم يتعدى عمرة 24 عام وان لايكون موظف آو متزوج وللبنت ما لم تكن متزوجه أو موظفه (بالنسبة لتمويل الأسرة). معرفة تاريخ مدة عقد الزواج هو التاريخ الهجري (في تمويل الزواج). ألا يقل انتقال ملكية العقار عن سنة وأذأ كان بين اقارب الدرجة الأول يجب مضى سنتين على الأقل. – ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه على ألف متر. يجب أن تكون القرابة من الدرجة الأولى هم الآباء والأبناء والإخوان والأخوات والزوجات. تم رفع الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية لثلاثين ألف ريال. – أن يكون مبلغ التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين (18.000) ريال سعودي .

التمويلات الجديدة من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل الأسرة المخصص لااب أو عائلها لتلبية احتياجاتها الضرورية.

تمويل الزواج للمساعدة في تخفيف أعباء الزواج.

تمويل الترميم لتجديد أوصيانه العيوب الإنشائية أو الضرورية أو لغرض الإضافات أو التعديلات الطارئة للمنازل السكنية الخاصة.

كيفية إنشاء حساب بنك التنمية الاجتماعية

الدخول على رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني الضغط على حساب جديد. ثم بإدخال بيانات الدخول على حساب أبشر من اسم المستخدم وكلمة المرور قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك واضغط على تسجيل الدخول وصول رسالة الهاتف رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، قم بإدخالها يتم النقر على متابعة. أدخل تاريخ الميلاد ورقم الهوية. قم بتوضيح مكان إصدار بطاقة الهوية. أدخل الرمز المرئي والضغط على تسجيل حساب. قم بمراجعة البيانات المدخلة والنقر على تأكيد واستكمل باقي خطوات التسجيل.

طرق التواصل مع خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية

الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني 920008002 التواصل من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] التواصل من خلال موقع البنك الإلكتروني التواصل عن طريق الذهاب لأقرب فرع تابع للبنك. الاتصال على رقم مركز الاتصال الوطني على 199099 أو التواصل من خلال حساب البنك الرسمي على تويتر.

والجدير بالذكر أن أضافه للبنك أن التحديثات تشمل سريان ألائحة مقيمة التمويل والأقساط،على أن يكون الحد الأعلى لقيمة التمويل هو (60,000) ريال وأن تحدد القيمة حسب احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد، بالإضافة إلى ما سبق تتضمن مهام بنك التنمية الإجتماعية تقديم يد العون للمنشآت المختلفة من خلال تزويدها بالخدمات الفنية و الإدارية المتعددة مساندةً لها حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل فتصبح درجة كفاءتها أعلى و فرص نجاحها أكبر، وتعزيز مفهوم الإدخار و توجيه المواطنين بالمملكة من الأفراد و المؤسسات نحو سلوك التوفير مع تزويدهم بالأدوات.