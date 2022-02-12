تمويل تسهيل الشخصي حتى 250 ألف ريال بدون ضام. تعد شركة تسهيل من الشركات المالية السعودية وهي شركة مساهمة محدودة مغلقة تابعة للشركة المتحدة للالكترونيات “اكسترا”. و تختص تسهيل للتمويل في تقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخضع الشركة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي (ساما).

تمويل تسهيل الشخصي حتى 250 ألف ريال بدون ضامن

هو تمويل سريع وسهل التمويل

مبلغ التمويل ويصل حتى 250 ألف ريال لتلبية كافة احتياجات العملاء.

بدون كفيل أو تحويل راتب.

فترات سداد مريحة تصل حتى 60 شهر

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كيفية التقديم على تمويل تسهيل

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عروض تسهيل الحالية

600 ريال رصيد مجاني عند طلبك تمويل بمبلغ 12 ألف ريال فأكثر. 400 ريال رصيد مجاني لأكثر من 9000 ريال. وهذا العرض متاح للعملاء الذين يطلبون التمويل من خلال الشركة المتحدة بموجب عقد المرابحة بمتاجر tas`heel finance للخدمات المالية للسعودية فقط. وحصول العميل المنطبق عليه الشروط، فترات السداد من 24-36 شهر.

حاسبة القسط الشهري

تمويل بقيمة 200 ألف ريال سعر الفائدة 5%. قيمة القسط الشهري هو 3774 ريال مجموع الفوائد المستحقة هو 26455 ألف ريال، ومجموع الدفعات تساوي مبلغ التمويل + قيمة الفائدة = 226,455 ألف ريال .

التواصل مع خدمة عملاء تسهيل

أولًا فروع الشركة :

في المنطقة الشرقية: في كل من الدمام – العزيزية ، الدمام – الفيصلية ، الخبر – الراكة ، الاحساء – الهفوف الاحساء – المبرز ، الجبيل – الجلمودية.

في المنطقة الوسطى: في كل من الرياض – الورود ، الرياض – البديعة ، الرياض – خريص ، الرياض – السويدي الرياض – غرناطة ، الرياض – الرمال ، الرياض – الرائد ، الخرج.

في المنطقة الغربية: جدة – التحلية ، جدة – السلطان ، جدة – الصفا ، جدة – المطار جدة – ابحر الشمالية ، مكة – طريق المطار القديم ، مكة – الضيافة مكة – جسر الزايدي ، الطائف.

في المنطقة الجنوبية: أبها – عسير مول ، جازان – شارع الرياض، نجران – شارع الملك عبدالعزيز بيشة- شارع عمر بن الخطاب ، الباحة – شارع الملك عبدالعزيز ، القنفذة خميس مشيط.

في المنطقة الشمالية: في كل من تبوك – حي المروج ، سكاكا – طريق الملك عبدالعزيز ، حائل – حي صطابة.

يمكن الاتصال بخدمة العملاء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ” من القائمة الرئيسية ” ” اتصل بنا ” ثم خدمة العملاء. او على الرقم 8003044434 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً.