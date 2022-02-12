خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا بدون أبشر؛ يُعد تطبيق توكلنا من التطبيقات الهامة التي أنشأتها الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي وذلك حتى تسهل على المواطنين كافة الخدمات إلكترونياً منعاً لحدوث تزاحم أثناء انتشار فيروس كورونا، كما أنه يساعد في الحصول على تصريح خروج أثناء فرض حظر التجول، لذلك يريد العديد معرفة هل يمكن التَسجيل في توكلنا بدون أبشر للاستفادة من الخدمات التي يقدمها ومن خلال التالي نقدم لكم خطوات التقديم في توكلنا بدون أبشر عبر موقع ثقفني.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا بدون أبشر

عند التسجيل في توكلنا لابد من التسجيل في أبشر أما في حالة عدم وجود حساب في أبشر لن يتمكن المستخدم من التسجيل في التطبيق حيث أن التسجيل في أبشر من شروط التسجيل في تطبيق توكلنا، ولكن في حالة وجود أي فرد في الأسرة لديه حساب في أبشر يمكن التسجيل برقم هاتفه الموجود في أبشر، وفي هذه الحالة لا يستطيع هذا الشخص من التسجيل في توكلنا لأن رقم هاتفه مستخدم من قبل شخص آخر، لذلك يجب على الجميع التسجيل في أبشر حتى يتمكنوا من التسجيل في توكلنا ويتم التسجيل في توكلنا عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى الصفحة الرئيسة في أبشر, الضغط على أيقونة أبشر أفراد. كتابة الاسم ورقم الهوية ثم النقر على تسجيل الدخول. الدخول إلى قائمة خدماتي ثم اختيار خدمات. الضغط على الخدمة العامة. ثم الضغط على تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا. تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم الإقامة وتاريخ الميلاد وغيرها. سيتم إرسال رسالة تحتوي على رمز التحقق يتم تدوينه في موضعه. ستصلك رسالة بنجاح تفعيل رقم الجوال هكذا يمكنك التسجيل في توكلنا بسهولة.

طريقة التسجيل جديد في تطبيق تَوكلنا

يمكن لجميع المواطنين التسجيل في تطبيق توكلنا ولكن يجب أولاً تعريف رقم الجوال في منصة أبشر وذلك كما وضحنا في الخطوات السابقة ويتم التسجيل في التطبيق عن طريق الخطوات التالية :

في البداية تحميل التطبيق على الهاتف. النقر على تسجيل جديد. كتابة كافة المعلومات المطلوبة في موضعها. النقر على الموافقة بالشروط والأحكام. سيتم إرسال رسالة على الهاتف برمز التحقق. تدوين رمز التحقق في موضعه. إنشاء كلمة سر جديدة ثم تحديد مكان الإقامة. استكمال التسجيل والإجابة على كافة الأسئلة.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا بدون أَبشر، كما وضحنا لكم خطوات التسجيل جديد في توكلنا.