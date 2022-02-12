نظام الضمان المطور الجديد “الموارد البشرية” تحدد شروط أستفادة مستفيدي النظام القديم من النظام المطور

يتساءل مستفيدي الضمان الاجتماعي النظام القديم، عن شروط الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ورد سؤال عبر الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال العناية بالعملاء وخدمة المستفيدين على موقع تويتر، سأل فيه أحد المستفيدين ” أنني مستحق للضمان ويصرف لي راتب الضمان على النظام القديم، هل أقدم طلب على النظام المطور؟ أم أنه سوف يتم صرف الراتب ونقلي على نظام الضمان المطور الجديد تلقائياً” وهو سؤال يتردد على لسان الملايين من مستفيدي النظام القديم، ومن خلال موقعكم ثقفني سننقل لكم رد وزارة الموارد البشرية على المستفيد السائل، حتى يستفيد كل شخص يمر بنفس الظروف المشابهة لهذه الحالة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

جاء رد وزارة الموارد على المستفيد السائل، أن المستفيد في تلك الحالة عليه الدخول على منصة الحماية والدعم، والتسجيل وتعبئة الملف الموحد لجميع أفراد الأسرة في نفس المسكن مع المستفيد الحالي، وأضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإطلاق، وفيما يلي خطوات عملية التسجيل في النظام المطور الجديد، عبر منصة الحماية والدعم.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

الدخول على رابط منصة الحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa .

. قم بإنشاء حساب جديد عبر المنصة من خلال تسجيل رقم الهوية تاريخ الميلاد ورقم الجوال.

أنتظر رسالة من النظام به رمز التحقق عبر رسالة نصية sms على رقم الجوال الذي قمت بتسجيله.

أدخل رمز التحقق ثم أضغط توثيق ثم أدخل من جديد على المنصة خلال كلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

أدخل على الملف الموحد وأدخل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

ثم أضغط تأكيد البيانات المسجلة ثم إرسال الطلب وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكتروني.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور