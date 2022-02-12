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عمر شويل - جدة نقاط الراجحي كم تساوي وكيفية الاستفادة منها من أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطن السعودي، يقدم مصرف الراجحي ميزة برنامج النقاط وهي من خدمات البنك المتميزة والمتخصصة للأفراد فقط والتي تتمثل في كسب النقاط فكلما زاد استخدام العميل لخدمات البنك أو شراء منتجاته، سيحصل على المزيد من النقاط، يمكن للعميل استخدام هذه النقاط واستخدام خدمات مصرف الراجحي الأخرى.

نقاط الراجحي كم تساوي وكيفية الاستفادة منها

يتم منح خمس نقاط لكل ريال، حيث يقوم العميل بتجميع هذه النقاط من أجل تحويلها بعد ذلك عن طريق البنك واستخدامها بالذهاب إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي ثم اختيار نقاط الراجحي حتى يتمكن العميل من معرفة رصيد النقاط .

كما يمكنه كما اطلع على الخدمات التي يقدمها له البنك، ولكي يختار العميل الخدمات المناسبة لاحتياجاته، قام البنك من جهته بإضافة آلة حاسبة خاصة لحساب نقاط كل عميل في البنك.

كيفية الاستفادة من نقاط الراجحي

يمكن للعميل استخدام نقاط بطاقة الائتمان البنكية وتحويلها واستبدالها من خلال موقع متخصص في النقاط البنكية، ثم اختيار الخيار الأنسب للعميل.

حيث يمكن استخدام هذه النقاط في أكثر من 170 علامة تجارية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يمكن للعميل استبدال النقاط مع التاجر من خلال رقم هاتف محمول الخاص بالعميل، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والخدمات التي يقدمها البنك.

كيف يمكن تحويل نقاط الراجحي

يمكن للعميل أن يقوم بالتعرف على نقاط الراجحي كم تساوي وكيفية الاستفادة منها، وكيف يقوم بتحويلها من خلال الخطوات التالية:

في البداية، تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

ثم اضغط على خيار استبدال النقاط في القائمة العلوية.

بعد ذلك، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم انقر فوق رمز “التالي”.

ثم انتظر حتى يتم إرسال الرسالة إلى رقمك، حيث يتم إدخال الرمز في الخانة المخصصة له على الموقع.

بعد ذلك ستتمكن من رؤية النقاط في حسابك.

طريقة الكسب من نقاط الراجحي

يمكن الإشارة إلى أن العميل يتمكن من كسب نقاط الراجحي كم تساوي وكيفية الاستفادة منها، حيث يمكن للعملاء حساب النقاط عبر بطاقة الائتمان ويمكن للعميل استخدام أي من البطاقات المصرفية محليًا ودوليًا، أو حتى الشراء عبر الإنترنت. كما يمكنه الحصول على المزيد من النقاط والاطلاع على نقاطه من خلال الحاسبة الإلكترونية التي يقدمها البنك لعملائه.