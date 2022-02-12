بدون كفيل احصل على تمويل شخصي وسدد لاحقاً بأقل قسط يناسب راتبك

بدون كفيل احصل على تمويل شخصي ميسر السداد من بنك البلاد قرض الأسهم المحلية الذي يتيح مبلغ تحت سقف مرتفع يصل إلى 2 مليون ريال سعودي حسب الظروف المالية للعميل أي يتم حساب راتبه والالتزامات الشخصية، بحيث عندما يقوم بسداد القسط لا يؤثر عليه أو يتعثر هذا الأمر الذي يبعد عنه جميع العملاء من الراغبين في طلب القروض نظراً لأن معظم البنوك والشركات المعتمدة من المؤسسة النقد العربي السعودي لا تقبل المتعثرين ممن لهم سجل ائتماني غير جيد ويعد هذا سبب كاف لرفض التمويل، فيما يعمل بنك الرياض على راحة العملاء من خلال تقديم تسهيلات في السداد وأقساط ميسرة تتم على 60 شهر مع إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية.

مزايا تمويل شخصي بدون كفيل بنك البلاد

القرض متوافق مع أحكام الشريعة (إسلامي).

متاح للعميل شراء الأسهم من الشركة التي تريدها من خلال القائمة المعتمدة لدى البنك.

يمكنك الحصول على تمويل بدون كفيل وتأجيل الأقساط في بداية القرض.

إمكانية تأجيل قسط شهر كل عام حيث أن الحد الأقصى لمدة التمويل خمس سنوات.

أسرع إجراءات يقوم بها بنك البلاد لإتمام الطلب وصرف المبلغ.

متاح القرض بدون ضامن للسعوديين والمقيمين ويشمل المتقاعدين أيضاً.

الحد الأقصى المتاح لقيمة القرض 2 مليون ريال سعودي.

لا يشترط تحويل راتب بالنسبة لموظفي البنوك المحلية.

إمكانية الحصول على قرض إضافي.

شروط تمويل بنك البلاد بدون كفيل

حدد البنك بعض المعايير من التي تضمن الحقوق للطرفين بدون تعقيد مع مرونة التعامل ومساعدة العميل من البداية وحتى صرف القرض، على أن لا يقل العمر عن 18 عام وقت تقديم الطلب، كما ينبغي فتح حساب جاري في بنك البلاد، ولابد ان يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات حكومية أو خاصة من التي هي معتمدة لدى البنك، أما عن الراتب فلا يقل عن 3.000 ريال للسعوديين و3.500 لغير السعوديين من الجنسيات الأخرى.

كيف احصل على تمويل شخصي بدون كفيل بنك البلاد

الدخول عبر رابط موقع بنك البلاد وتعبئة نموذج طلب قرض شخصي بدون كفيل أو تحويل راتب (إذا كنت موظف بأحد البنوك المحلية) ثم رفع المستندات المطلوبة وهي:-

بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة سارية الصلاحية. لابد من تعبئة إقرار الإفصاح عن الالتزامات الشخصية + طلب شراء بالتقسيط كامل. خطاب تحويل وتثبيت الراتب + خطاب تعريف الراتب يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.

ملحوظة توجد رسوم إدارية بنسبة 1% من إجمالي التمويل كحد أقصى 5 آلاف ريال، وفي حالة وجود استفسارات يمكن الاتصال عبر هاتف بنك البلاد 8001230000.