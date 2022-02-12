نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، الذي أقرّته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أكثر الأمور بحثا من طرف المواطنين السعوديين الذين قاموا بـ التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وهذا بعد أن تم اعتماده رسميا، وهو يهدف إلى تحقيق الدعم الكامل لكل المواطنين المحتاجين الذين لا يستطيعون توفير كل المتطلبات الضرورية من أجل عيش حياة كريمة، كما أنه يسعى إلى تحويلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج ويؤهلهم للعمل، ولا يكتفي بدعمهم ماديا فقط، وتجدر الإشارة إلى أنه قد طرأت العديد من التحديثات الجيدة على البرنامج، وتزامنا مع هذا ازداد بحث المواطنين عنه، وسنتحدث من خلال موقع ثقفني الإخباري عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، تابعوا معنا التفاصيل التي سنذكرها لكم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

يبحث الآلاف من مواطني المملكة عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة به، ومن المقرر أن يتم ايداع معاش الضمان المطور في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر هجري، وسيكون موعد نزول معاش الضمان المطور لشهر فبراير بتاريخ 2 فبراير 2022 الموافق 1-7-1443 هجري.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بعد أن ذكرنا لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، لا يفوتنا أن نذكر لكم أهم الشروط والضوابط التي سنّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي يجب أن تتوفر في كل مواطن متقدم إلى البرنامج، ولعل أهم شرط نذكره لكم هو أن يكون المتقدم من أبناء السعودية وحاملا للجنسية، كما يجب أن يكون مقيما بشكل دائم في المملكة، يعفى من هذا الشرط الأرامل والمطلقات ممن لهن أبناء سعوديين.

علاوة على ذلك، يجب أن يوفر المتقدم كل المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة من أجل القبول. وأن لا يكون مقيما في إحدى دور الرعاية التابعة للحكومة السعودية، وألا يكون له أي أصول مالية أو عقار ذات قيمة عالية، ويقوم بالالتزام بكافة متطلبات الوزارة فيما يتعلق بتعليم وصحة الأبناء، كما لا يجب أن يتجاوز دخله قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقعها الإلكتروني في خدمة كل المواطنين المستفيدين من البرنامج. ويمكنهم أن يقوموا بالاستعلام عن معاشهم من خلال الدخول إلى الموقع، وقد لجأت إلى هذه الطريقة بغية تسهيل الأمور على جميع الأفراد. وكذلك من أجل تفادي عناء التنقل غلى المؤسسات وتجنب الزحام في ظل انتشار وباء كورونا، ويتم ذلك باتباع ما يلي:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الإنترنت.

اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على خدمة الضمان الاجتماعي.

يدرج كل البيانات المطلوبة، منها رقم الهوية والرقم السري.

النقرعلى زرّ استعلام عن موعد نزول الدفعة.

مواصلة تعبئة البيانات ثم إدراج رقم السجل المدني، ثم تسجيل رقم الضمان الاجتماعي ورمز التحقق.

في الأخير ينقر على عرض النتيجة، وينتظر لثوان لتظهر نتيجة المعاش الخاصة به.

إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور. والذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها حكومة المملكة ضمن مساعدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم من معلومات، وإذا اردتم الاستفادة أكثر زوروا الموقع الرسمي للوزارة.