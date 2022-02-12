قسط 200 ريال واحصل على قرض يبدأ من 2000 بدون كفيل للمواطنين والمقيمين

التمويل الشخصي هو اقتراض مبلغ مالي من شركة أو بنك ولابد أن يكون موثق من مؤسسة النقد العربي السعودي حتى يعتلي الأمان والراحة عند حصولك على التمويل بأنه إسلامي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تدفع القسط الشهري بمبلغ صغير كل شهر على جزيئات تناسب راتبك الشهري، وهناك عدة مزايا عند حصولك على القرض، فهناك بعض من الشركات السعودية التي توفر لك التمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب وأيضاً بدون مقدم، وبعض البنوك لا تطلب منك تقديم كفيل ولا إجراءات مشددة، فيمكنك بأبسط الطرق أن تحصل على تمويلك لسداد ديونك أو شراء سيارتك وأنت مطمئن.

قرض شخصي بدون كفيل

تقدم لك أقوى الشركات عرض تمويلي مناسب لك وبخصومات وعروض منافسة، دعم ريف للعاطلين عن العمل، حيث تعطيك قرض التمويل الأصغر بمبلغ مالي يبدأ من ألفي ريال ويصل إلى 20 ألف ريال، حتى تستطيع أن تقم بسداد المصروفات الدراسية، أو شراء لوازم المنزل التي تحتاج إليها، والتمويل متاح للمواطنين السعوديين، ويوفر لهم مبلغ تمويلي يصل حتى 20 ألف ريال، في حين أن الغير سعودين يحصلون على تمويل يصل حتى 10 ألف ريال، وكل هذا لا يحتاج إلى ضامن، فتستطيع أن تحصل على تمويلك في أسرع وقت وبموافقة سريعة، وفترة سداد تصل حتى ثلاث سنوات بقسط شهري يبدأ من 200 ريال، كما أنه لا يحتاج إلى رسوم إدارية، فيمكنك أن تأخذ التمويل المناسب إليك.

شروط التمويل الأصغر

إذا كنت تريد أن تحصل على التمويل الأصغر والمقدم من شركة اليسر، عروض السيارات المستعملة، فيمكنك أن تتقدم بطلب الحصول على التمويل من خلال الموقع الإلكتروني، بشرط أن تقدم الأوراق والوثائق المطلوبة، بعد أن تكن الشروط المطلوبة متوافرة معك، وهي أن تكون لا يقل عمرك عن 22 عاما ولا يزيد عن 65 عاما ، وللمتقاعدين لا يتخطى 70 عاما، ويكون الخدمة بالوظيفة لا تقل عن 3 شهور، على أن يكون الراتب لا يقل عن 5000 ريال، قم بطلب التمويل الأصغر وإدخال البيانات صحيحة، ثم إرفاق المستندات المطلوبة من، الهوية الوطنية، أو الإقامة والعنوان الوطني وما يثبت ذلك من عقد إيجار، أو إيصال كهرباء، وكشف حساب بنكي ل 3 شهور سابقة، ويتم تقديم خطاب تعريف بالراتب وتفاصيله وتاريخ الالتحاق.

خدمة السداد أون لاين

تقدم شركة اليسر للتمويل والإجارة أفضل الخدمات المجانية لجميع العملاء، كيفية استخدام نظام السداد أون لاين، ومن أبرز تلك الخدمات هي خدمة السداد أون لاين، والتي من خلالها تستطيع وأنت في منزلك بضغط زر أن تقم بسداد القرض التمويلي، بكل أمان والسداد على أجزاء خلال الشهر للقسط، حتى تشعر براحة تامة، وكل هذا عند دخول على الموقع الإلكتروني واختيار تلك الخدمة لشركة اليسر عن طريق رمز 024، ويمكنك الاتصال بخدمة العملاء على الرقم المجاني لشركة اليسر 8001160711 لتحصل على القرض والمزيد من التفاصيل.