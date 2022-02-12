نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل منصة دعم الضمان الاجتماعي sbis.hrsd رابط التقديم على برنامج الضمان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل منصة دعم الضمان الاجتماعي sbis.hrsd الجديد للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث بدأت المنصة الإلكترونية في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر لعام 2021م، وذلك بعد أن تم إجراء بعض التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد أوضحت الوزارة بالنظام المطور شروط الاستحقاق والأهلية، وموعد البدء في صرف أول معاش ضماني للمتقدمين الجدد، وكيفية أو طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور وفق الآلية الجديدة، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمية للتقديم على ضمان اجتماعي جديد لمن تنطبق عليه الشروط المعلنة.

تسجيل منصة دعم الضمان الاجتماعي sbis.hrsd

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إتمام نقل كافة الخدمات الضمانية التي تتعلق ببرامج الوزارة المساندة إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية الجديدة، وذلك بعد أن تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي 1443 ليستهدف الأسر والأفراد المستقلين الأشد حاجة لتقديم الدعم النقدي المناسب لهم وفقاً لحالتهم بناءً على البيانات المسجلة عند تعبئة الملف الموحد.

حيث أصبح نظام الضمان يستهدف الأشخاص المحتاجين فقط دون النظر إلى الجنس “رجلاً أو امرأة” أو الحالة الاجتماعية “متزوجاً أو أعزب” ما دامت شروط الاستحقاق منطبقة على المواطن المتقدم بطلب جديد في الضمان الاجتماعي السعودي، حيث يمكن للمهجورة أو المطلقة أو الأرملة التقديم على النظام المطور لدراسة حالتها.

ومن ثم يتم الوقوف على مدى الاستحقاق بناءً على العديد من الأمور ومن بينها عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري للأسرة، عدد الأفراد التابعين لعائل الأسرة، والأصول المملوكة أو الثروة، والنفقات، حيث من الممكن أن تتغير قيمة المعاش الضماني وفق العوامل المشار إليها، ويتاح في الوقت الحالي إمكانية التقديم في برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم الإلكترونية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط تسجيل منصة دعم الضمان الاجتماعي sbis.hrsd الجديد (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أوضحت الموارد البشرية شروط استحقاق المعاش الضماني، والحد المانع أو الحد الأدنى للضمان الاجتماعي المطور، والحد الأعلى لقيمة المعاش المستحق في حال القبول بناءً على عدد أفراد الأسرة، وحددت أيضاً موعد إيداع المعاش الضماني للمتقدمين الجدد، إلى جانب إطلاق المنصة الجديدة للضمان الاجتماعي السعودي ونقل كافة خدمات الضمان إليها.

ومنذ ذلك الحين والمنصة تستقبل طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث أصبح بإمكان جميع المواطنين المنطبق عليهم شروط الاستحقاق التسجيل في برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك من خلال دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم النقر على تسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وإنشاء كلمة مرور وفقاً للاشتراطات الموضحة عند تعبئتها.

وسيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز توثيق الجوال وربطه بالحساب، قم بإدخال رمز التفعيل والنقر على “توثيق”، وبذلك تكون قد أنشأت حساباً على المنصة، قم بتعبئة رقم الهوية وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول، ومن ثم اتباع الطريقة الموضحة بالفيديو التالي:

منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443

تعتبر المنصة المطورة الجديدة امتداد حي للخدمات والمجهودات التي تبذلها الوزارة لتقديم خدمات إلكترونية يسيرة لكافة المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر لتوفير كافة المتطلبات للأسر الضمانية من أجل ضمان حياة كريمة لهم، ويتم ذلك عن طريق برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره.

وقد وضعت الوزارة كافة الخدمات الضمانية بين أيدي المستحقين والمستحقات بجودة عالية وفعالة وإجراءات آمنة من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطورة الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان المستخدمين التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد من خلال بوابة المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية بشكل إلكتروني يسير.

فمن خلال المنصة يمكن لكافة المواطنين والمواطنات ممن تتوافر لديهم شروط الضمان الاجتماعي 1443، يمكن تعبئة الملف الموحد للضمان من خلال النقر على تسجيل جديد بالصفحة الرئيسية، ومن ثم إكمال باقي خطوات تقديم الضمان المطور، كما يتاح للمستفيدين الحاليين إمكانية إصدار مشهد الضمان الاجتماعي لتقديمه للجهة الطالبة سواء كانت جامعة أو غيره.