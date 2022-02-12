رابط تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443

رابط تسجيل دخول الضرابط تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443، بعد القرار النهائي الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التقدم للحصول على الضمان الاجتماعي، وذلك لضمان حياة كريمة للكثير من المستحقين من مواطني المملكة العربية السعودية، فالضمان الاجتماعي يَصرف معاشات شهرية للطبقات المتوسطة والكادحة، تمكنهم تلك المعاشات من مواجهة التوسعات الاقتصادية التي تعيشها المملكة بكل أمان.

رابط الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443

يعتبر موقع الضمان الإجتماعي المطور من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي توافرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهي تسمح للمستحقين الاستعلام عن نتائج أهلية حصولهم على معاشات الضمان الاجتماعي أو عدمه، كما تسمح بالاستلام عن موعد صرف المعاش، والاطلاع على شروط الاستحقاق من دعم الضمان الإجتماعي.

رابط تسجيل الدخول في الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

البحث الإلكتروني عن رابط الضمان الاجتماعي

كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية في الحقل المتخصص لها

تعبئة كلمة المرور في مكانه المخصص أيضاً

إدخال رمز التحقق

ثم النقر على رابط تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في نظام الضمان الإجتماعي المطور

الإقامة الكاملة داخل إراضي المملكة العربية السعودية

يشترط الجنسية السعودية في التسجيل بإستثناء أبناء المرأة المطلقة أو الأرملة السعودية المتزوجة من أزواج أجانب، أوي ذوي الإعاقة الجسدية أو الذهنية

قيمة الدخل الشهري للمستحق المتقدم أقل من 1100 ريال سعودي

عدم امتلاك المستحق اي من العقارات أو أملاك ذات قيمة عالية

عدم تواجد المستحق داخل اي دار رعاية سعودية

استكمال واستوفاء جميع الإجراءات المطلوبة كأخذ لقاح كورونا والأوراق التي تفيد الحالة الاجتماعية والمادية.

الضمان الإجتماعي المطور

يستقبل الضمان الاجتماعي المطور كافة الطلبات التي تتقدم للحصول على الدعم المادي، بشرط توافر الشروط السالف ذكرها، ويلزم الدقة من قبل المتقدم في تعبئة حقول المطلوبة في التسجيل، حتي يتم تقيم المبلغ الدعم بشكل صحيح، حيثُ يتم تحديد المبلغ للفرد المتقدم مضاف إليه المبلغ المستحق للمتابع، ولقد أكد مسئول عن الضمان الاجتماعي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن في خلال الأشهر القادمة سوف يمر الباحث الاجتماعي، لذا يلزم تواجد جميع الأفراد المستحقه، وسوف تكون تلك الزيارة بشكل تدريجي.