نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في الطبابة العسكرية السعودية وكيفية التقديم في المقال التالي
شروط القبول في الطبابة العسكرية هي الحد المدارس العسكرية في المملكة العربية السعودية والتي يتوجه إليها الكثير من الشباب في المملكة، حيث تقوم هذه المدرسة في تأهيل العسكريين الذين يعملون في المهن الطبية في القطاعات التابعة لوزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية طبيًا وصحيًا في جميع أنحاء المملكة، حيث يتم تأهيل مقدمي الرعاية الصحية والطبية للعسكريين سواء في عملهم أو في ميادين الحياة العسكرية، هذا فضلا عن أن المدرسة تقدم للطلبه برامج الابتعاث للجهات التعليمية الداخلية والخارجية وهذا احد خطط الدعم المباشر للطلبه لثقل خبرتهم قبل التخرج واحتكاكهم بالحياة العملية، وفي السطور التالية سوف نقوم بتوضيح شروط القبول في المدرسة وأيضا كيفية التقديم.
شروط القبول في مدرسة الطبابة العسكرية
- لا بد من امتلاك المتقدم الجنسية السعودية، كما يجب أن يكون سعودي المنشأ، عدا من نشأ خارج المملكة مع والده لخدمة الدولة.
- لا بد من إقامة المتقدم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- ألا يقل سِن المتقدم عن 23 عامًا.
- لا بد من حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.
- عدم فصل المتقدم سابقًا من أي كلية أو معهد عسكري.
- يجب تمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك.
- لا بد أن يكون المتقدم لائقًا من الناحية الطبية.
- يجب حصول المتقدم على المؤهل العلمي الذي يتناسب مع الوظيفة المتقدم عليها.
- في حال زواج المتقدم فيجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية وليست أجنبية.
- عدم التحاق المتقدم بالعمل في القطاع العام في المملكة.
- يجب اجتياز المتقدم لاختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
كيفية التقديم الطبابة العسكرية الحرس الوطني
- الدخول على موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.
- من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على “أنشأ سيرتك الذاتية”.
- في الصفحة التالية يتم إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالمستخدم.
- سيتلقى المستخدم على البريد الإلكتروني الذي قام بإدخاله خلال عملية التسجيل رابطًا لتفعيل تسجيل الحساب، يتم الضغط عليه لتأكيد التسجيل.
- بعد ذلك يتم إنشاء نموذج السيرة الذاتية من خلال إدخال جميع البيانات المطلوبة.
- بعد إنشاء السيرة الذاتية يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة المُعلنة من خلال الموقع.
- حيث يتم الرجوع إلى الموقع ثم الضغط على “البحث عن وظيفة”.
- يتم الضغط على “تفاصيل الوظيفة”.
- وبعد الإطلاع على التفاصيل يتم الضغط على “تقدم الآن”.
- ثم يتم تسجيل الدخول على الحساب المُسجل على الموقع وإدخال البيانات المطلوبة مع إرفاق المستندات للتقديم على الوظيفة.
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