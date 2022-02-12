قرض آهل الميسر 60,000 ريال بدون موافقة الكفيل وبلا فوائد بالتقسيط

قرض منتج آهل الميسر من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب تمويل نقدي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التسليف والادخار السعودي الذي يعرف الآن بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل ومن ضمن تلك الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على تمويل أجتماعي أخر بخلاف تمويل منتج آهل كمثل تمويل الأسرة ويجب تطبيق نموذج 105 وهو توفير كفيل غارم سعودي الجنسية قبل التقديم الإلكتروني للحصول على طلب التمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط لمدة خمسة سنوات على الأكثر بموافقة منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

كافة الشروط التي يطلبها قرض آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية

لكل تمويل في المملكة العربية السعودية بعض الضوابط والشروط اللازمة التي يجب توفيرها من أجل الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين وسوف نوضح اليوم عبر موقع ثقفني شروط الحصول على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كما يلي بالتفصيل الآن:

يجب توفير راتب شهري ثابت بحد أقصى 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

كذلك أمتلاك تمويل إجتماعي سابق من بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج وغيرها من التمويلات المتوفرة بالبنك.

إيضًا توفير موافقة الكفيل الغارم أو موافقة الضامن السعودي بالمملكة لجميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض منتج آهل السعودي بالمملكة بخلاف موظفي الحكومة السعودية لا يطلب منهم توفير موافقة الكفيل.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني حتى 70 عام كحد أقصى للتقديم على التمويل المناسب لدى قرض آهل الميسر.

مميزات الحصول على برنامج قرض آهل الميسر السعودي