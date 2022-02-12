نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين أول إذاعة إخبارية في السعودية تزامن مع احتفال اليوم العالمي للإذاعة 13 فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أول إذاعة إخبارية في السعودية تم الإعلان عن إطلاقها من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون وسيتم ذلك غدًا الأحد بمشيئة الله الموافق 13 فبراير 2022 الموافق 12 من شهر رجب 1443 وذلك تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي بالإذاعة، وكما أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون SBC محمد بن فهد الحارثي أن إطلاق إذاعة إخبارية هو في إطار خطة توزيع الخطاب الإعلامي الاستراتيجية لتغطية كافة المنصات وكذلك لتطوير التوجه نحو الإعلام المختص الذي يلبي رغبات كافة الفئات بالمجتمع السعودي.

أول إذاعة إخبارية في السعودية 2022

في نفس السياق السابق ذكره فإن هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قد دشنت الإذاعة الإخبارية الجديد لتعد الفرع الإذاعي من قناة الإخبارية السعودية وهي خطوة متطورة لإكتمال المحتوى المحلي بالتركيز على التخصص، كذلك بإن الاهتمام الشديد بإطلاق القناة الإذاعية يعد مواكبة للتطور التي تشهده المملمة على كافة الأصعدة وبجميع المجالات وفق رؤية المملكة 2030.

البث المبدئي لإذاعة الإخبارية السعودية 2022

كما سيتم البث بشكل مبدئي لإذاعة الإخبارية كالتالي:

أولًا عبر موجة FM والتي يتم استقبال في مدينة الرياض على تردد 93.00.

والتي يتم استقبال في على تردد 93.00. كذلك عبر موجة FM والتي يتم استقبال في مدينة جدة على تردد 107.7.

على تردد 107.7. في النهاية عبر موجة FM والتي يتم استقبال في الدمام على تردد 99.00.

والجدير بالعلم أن إذاعة الإخبارية ستتناول عبر أثيرها الإذاعي برامج نشرات إخبارية محدثة كل ساعة، كذلك قضايا تهم المجتمع السعودي من خلال لبرامج الإذاعية التي سيتم بثها، كما ستهتم القناة بإذاعة أحدث الإخبار الدولية والعالمية العاجلة.

أكاديمية نيوم للتدريب الإعلامي الرقمي بالمملكة 1443

في الختام وجب التنويه أنه وفق الشراكة التي تمت بالتعاون بين شركة نيوم وبين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية، تم إطلاق أكاديمية نيوم للتدريب الإعلامي الرقمي والتي تهدف لتوفير بيئة إعلامية متوافقة وأعلى التقنيات العالمية بمجال الإعلام، والعمل على تخريج دفعات من الإعلاميين السعوديين مجهزين للتنافس عالميًا في المجالات الإعلامية المتنوعة منها الإنتاج وتصوير الفيديو وفق رؤية المملكة 2030م، إضافة للعمل على توزيع المحتوى المحلي عبر المنصات الرقمية المتنوعة.