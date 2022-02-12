شروط التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية على رابط mewa.gov.sa دعم تربية المواشي

شروط التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية mewa.gov.sa ونتابع معكم اليوم طريقة التسجيل على برنامج دعم صغار مربي الماشية وهو أحد أهم البرامج الموجهة للتنمية الريفية الزراعية المستدامة، والذي يختص بدعم مربي الماشية، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية يعمل بموجب مظلة برنامج الإعانات الزراعية الغير مستردة، حيث وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة جل اهتمامها للنهوض بالثروة الحيوانية بالمملكة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الثروة وتنميتها، بهدف توفير الغذاء المُنتج على الأراضي السعودية، والحد من الاستيراد، وهذا البرنامج يُحقق رؤية المملكة 2030.

طريقة التسجيل في برنامج دعم مربي الماشية على رابط بوابة الدخول الموحد نفاذ

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على توتير، حيث أعلنت الوزارة عن تغيير موعد نزول وصرف قيمة دعم صغار مربي الماشية، وأشارت الوزارة إلى طريقة الحصول على الدعم المقدم لمربي المواشي، وكذلك أنواع الماشية التي يستهدفها البرنامج.

الفيديو السابق يشرح كيفية التسجيل في بوابة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، وهو برنامج أحد برامج التنمية الريفية المستدامة في نسخته الجديدة، والذي يُحقق رؤية المملكة 2030، ويتم التسجيل وفق شروط مُحددة أعلنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أما عن طريقة التسجيل في البرنامج فتتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط التسجيل التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة .

. النقر على أيقونة طلب الخدمة.

الضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد في أسفل الصفحة.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

أكد كلمة المرور التي اختارتها سابقاً.

قم بإدخال تاريخ الميلاد.

إضافة رقم الهاتف الجوال.

أُنقر على أيقونة تأكيد.

سيتم فتح صفحة جديدة أدخل بها جميع البيانات المطلوبة.

الصور التالية ستشرح تفاصيل التقديم على منصة دعم صغار مربي الماشية.

شروط التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية mewa.gov.sa

البرنامج متاح للمواطنين السعوديين الجنسية وحاملي بطاقات التنقل.

يجب أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

أن يكون المتقدم من صغار مربي المواشي .

عدم العمل أو الاشتغال بوظيفة سواء حكومية أو قطاع عام أو خاص.

يُمنع من كان سجيناً أو موقوفاً أو مقيم إقامة دائمة في مركز إيواء.

سن الراغب في التسجيل لا يقل عن 21 سنة.

الحصول على البطاقة الصحية .

الالتزام بكافة الشروط الصحية والفنية الخاصة بتربية الماشية والمُعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يُشترط في المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية .

يتم تقديم الطلب إلكترونياً على الحاسب الألي أو عن طريق تطبيقات الجوال المعتمدة.

الخطوات التي تقوم بها الوزارة بعد التسجيل طلب الحصول على دعم مربي المواشي

التحقق من أهلية الاستحقاق للمتقدم. زيارة ميدانية للتحقق من الموقع وأعداد وأنواع الماشية. البت في أهلية المتقدم واستحقاقه للدعم. سيتم مراجعة الطلب والتحقق من استيفاءه للاشتراطات. ستقوم الوزارة بإشعار المتقدم بحالة الطلب.

متى يتوقف دعم صغار مربي الماشية

في حال وفاة المستفيد لا قدر الله خلال فترة تلقي الدعم.

فقدانه أحد معايير استحقاق الدعم.

عجزه عن ممارسة مهنة تربية الماشية بنفسه.

ثبوت تقديمه بيانا غير صحيح او امتناعه عن تقديمه.

ألية التقديم والتسجيل في برنامج دعم تربية الماشية