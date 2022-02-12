نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان المطور للعاطلين عن العمل شروط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان المطور للعاطلين عن العمل شروط وطريقة التسجيل؛ شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين هذا ما يبحث عنه العديد من المواطنين العاطلين عن العمل في المملكة السعودية وذلك للعمل على تحقيقها والتمكن من التسجيل في الضمان المطور والاستفادة من الدعم الذي يقدمه، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بتحديث نظام الضمان الاجتماعي بهدف إيصال الدعم للفئات الأشد احتياجاً ومن خلال التالي نوضح لكم شروط الضمان المُطور للعَاطلين عن العمل وغيرها من التفاصيل وذلك من خلال موقع ثقفني.

شروط الضمان المطور للعاطلين عن العمل

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط للضمان الاجتماعي الجديد للأشخاص العاطلين عن العمل حتى تستطيع إيصال الدعم للأشخاص الأشد احتياجاً من غيرهم وتتمثل هذه الشروط في التالي :

لابد أن يكون المتقدم مقيم في المملكة إقامة دائمة.

تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أنه لا يحصل على أي مساعدات من المؤسسات الأخرى.

يشترط ألا يقل عمره عن 35 عاماً.

أن يقوم بتقديم المستندات التي تبين حالته الاجتماعية.

تقديم ما يثبت أنه لا يمتلك أي عقارات أو أصول ذات قيمة.

تقديم التقارير الطبية التي تثبت أنه غير قادر على العمل.

أن يكون المتقدم لم يقم بالتقديم في التأمين الاجتماعي من قبل.

أرقام التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

يوجد العديد من الطرق التي تمكن المواطنين من التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي والاستفسار عن كافة تساؤلاتهم وتتمثل هذه الطرق في التالي :

الرقم الموحد لمنصة الدعم والحماية 19911.

الرمز البريدي 11157.

الرقم المجاني 8001222777.

إرسال رسالة عن طريق صندوق البريد 12484.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

يبحث العديد من المواطنين في المملكة عن خطوات التسجيل في الضمان المُطور للعَاطلين عن العمل وذلك للاستفادة من الدعم الذي يقدمه الضمان المطور ، لذلك نقدم لكم خطوات التسجيل التالية :

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية. الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية ثم النقر على مستخدم جديد. كتابة البيانات المطلوبة في موضعها بدقة. ثم النقر على تسجيل.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل شروط وطريقة التسجيل، كما وضحنا لكم أرقام التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور.