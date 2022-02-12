الجوازات السعودية توضح مميزات الجواز الإلكتروني الجديد

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن خمس مميزات في الجواز السعودي الإلكتروني الجديد، وأطلقت المديرية العامة للجوازات، جواز السفر السعودي الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وإصداره حاليًا في إدارات الجوازات بالمناطق، وذلك بالمراجعة بعد أخذ موعد في منصة “أبشر” الإلكترونية وإيصاله إلى المستفيد عبر البريد السعودي “سبل” خلال ثلاثة أيام عمل، وأوضحت المديرية أنه يمكن إتمام عملية المراجعة بتحديد موعد من قائمة المواعيد في “أبشر”، واختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز، ثم الذهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة، وتقديم متطلبات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد ” الهوية الوطنية وصورتين شخصية مع إحضار جواز السفر القديم في حال التجديد”، كما يمكن التعرف علي شروط وخطوات إصدار بطاقة الأحوال للنساء و متطلبات استخراجها.

مميزات الجواز الإلكتروني الجديد في السعودية

مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة. ثم روعي فيه متطلبات منظمة الطيران المدني. وجود شريحة إلكترونية تحتوي على بيانات مشفرة لحامل الجواز. ثم وجود ميزة التحقق الرقمي عبر البوابات الإلكترونية في المنافذ العالمية. صفحات الجواز مزينة بصور لأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.

خطوات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد في السعودية

أكدت الجوازات السعودية أنه في الوقت الحالي، يمكن إصدار الجواز الإلكتروني عبر خدمة حجز موعد المتاحة على منصة أبشر، بهدف مراجعة إدارة الجوازات وتقديم طلب استخراج الجواز، وذلك على حسب الخطوات المبينة أدناه:

التوجه إلى خدمة حجز مواعيد الجوازات عبر منصة أبشر الأفراد. ثم تعبئة بيانات الدخول ثم الاطلاع على ضوابط استخدام الخدمة. اختيار موعد مراجعة الإدارة العامة بالمنطقة من قائمة المواعيد المتاحة. ثم تحديد السبب وهو إصدار أو تجديد جواز السفر. الحضور إلى مقر إدارة الجوازات في المنطقة في الموعد المحدد. ثم تقديم متطلبات إصدار الجواز الإلكتروني السعودي.

رسوم إصدار الجواز الإلكتروني السعودي

ووضحت المديرية العامة للجوازات أنه لا تزال قيمة رسوم إصدار الجواز الإلكتروني السعودي هي ذاتها كما كان في السابق، وهي 300 ريال سعودي لفترة الصلاحية 5 سنوات، و 600 ريال مقابل التجديد لمدة 10 سنوات، علماً بأن إصدار الجواز السابقة مستمر لحين اكتمال مرحلة التدشين، كما أن عملية استبدال الجواز القديم بالإلكتروني غير إلزامية حتى الآن.