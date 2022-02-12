نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني 1443 فبراير 2022 عداد نزول الدعم بالثانية عبر sakani.housing.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني 1443 فبراير من أهم المواعيد التي ينتظرها آلاف الأسر داخل المملكة العربية السعودية، من مستفيدي الدعم السكني الذي يقدمه برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، وهو برنامج حكومي تم إطلاقه لخدمة المواطنين وتقديم الدعم المادي اللازم لهم، حتى يتمكنوا من الحصول على سكن يليق بهم ويلبي احتياجهم، وتم إطلاق البرنامج في عام 2017 ويستهدف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، الذين يرغبون في الحصول على سكن مناسب يضمن لهم حياة كريمة، ويقدم برنامج سكني هذا الدعم لكن وفق شروط وضوابط سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

موعد صرف الدعم السكني 1443 فبراير

تحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص على توفير حياة كريمة لمواطنيها، ومن أهم مقومات الحياة الكريمة هو توفير سكن مناسب، لذلك أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية برنامج سكني لدعم الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل للحصول على الدعم السكني، وذلك من خلال شروط وضوابط وضعتها وزارة الإسكان يجب توافرها فيمن يسعى للحصول على الدعم.

متى ينزل الدعم السكني 1443 فبراير 2022

كما هو مقرر يتم نزول الدعم السكني في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة فقد يتم تقديم الصرف يوم أو تأخيره يوم، وسوف يتم صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر فبراير 2022 دعم شهر رجب، يوم الخميس بتاريخ 23\07\1443 الموافق 24\02\2022.

الساعة كم ينزل الدعم السكني عداد نزول الدعم بالثانية

sakani.housing.sa صندوق التنمية العقارية وزارة الإسكان

تقدم وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية الدعم السكني للمواطنين السعوديين، وتقدم العديد من التسهيلات والتيسيرات لهذه الأسر للحصول على سكن مناسب لهم ولذويهم، ويعد برنامج سكني من البرامج الرائدة في التنمية العقارية بالمملكة، وتم تخصيص أكثر من 300 ألف منتج سكني على أحدث مستوى في مختلف مناطق المملكة، لذلك يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن شروط استحقاق الدعم السكني، وهذا ما سوف نتناوله في الفقرة القادمة.

شروط استحقاق الدعم السكني

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مقيم داخل المملكة العربية السعودية وقت تقديم الطلب.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للجهات المسؤولة.

ألا يكون المتقدم مالكاً لمنزل مناسب خلال السنوات الخمس الماضية قبل تقديم الطلب أو أي فرد من أفراد الأسرة.

ألا يكون له دخل شهري يستطيع من خلاله امتلاك سكن مناسب.

عدم امتلاك الأسرة أكثر من ثلاث سيارات للاستخدام الشخصي.

عدم حصول المتقدم على الدعم السكني قبل ذلك.

إذا كان المتقدم للحصول على الدعم امرأة يشترط أن تكون مطلقة أو أرملة ومضى على ذلك أكثر من عامين.

رابط تقديم الدعم السكني

يتم التقديم للحصول على الدعم إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-