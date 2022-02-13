نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إصدار بطاقة مدي من مصرف الراجحي ومميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إصدار بطاقة مدي من مصرف الراجحي يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المتنوعة والمميزة بالنسبة لعملائه، ويعد مصرف الراجحي من المصارف الهامة والناشطة والتي تسعى دائما إلى تطوير كافة خدمتها حتى تتناسب مع كل متطلبات المواطن السعودي ويأتي ذلك من سعى مصرف الراجحي في المساهمة في نمو وتقدم الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية، ويوضع في الاعتبار أن بنك الراجحي من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج والعالم كلة،يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المتنوعة والمميزة بالنسبة لعملائه، ويكثر البحث عن طريقة الحصول علي بطاقة مدي من مصرف الراجحي التي تجعل عملية الشراء من الإنترنت سهلة ويسيرة، كما هناك أيضا قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين في المملكة من بنك الراجحي.



طريقة إصدار بطاقة مدي من مصرف الراجحي

يستطيع العميل بعد فتحه لحساب جاري في بنك الراجحي الحصول على بطاقة مدى يتوجه إلى أجهزة الخدمة الذاتية بمصرف الراجحي، ويكون ذلك من خلال الخطوات الأتية:

قم بالضغط على اختيار طباعة بطاقة مدى من بنك الراجحي. عليك اختيار اللغة العربية ثم أنقر علي خدمة “طباعة بطاقة الراجحي مدي”. أن يقوم العميل بإدخال رقم الحساب البنكي ثم انقر علي زر تأكيد. ثم بعد يقوم العميل بإدخال رقم هويته. سوف يصل للعميل رسالة نصية علي الجوال المسجل سابقا ثم قم بإدخال الرقم المرسل. وأخيرا اختيار الاسم الذي سوف يتم طباعته علي بطاقة “مدي” ثم النقر علي استمرار. من خلال المكان المخصص في الجهاز يقوم العميل بوضع بصمة اصبعه. على العميل الانتظار حتي يتم طباعة بطاقة “مدي” ثم استلام البطاقة.

رسوم استخراج بطاقة بدل فاقد

تتطلب عملية استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد دفع قيمة رسوم الاستخراج المستحقة على عملاء المصرف، وأكد مصرف الراجحي عبر موقعه الرسمي على أن رسوم الاستخراج هي ثلاثين ريال سعودي، وكما قال المصرف عبر البيان بأنه سيكون هنالك ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%، وأما عن البطاقات التي يتم فقدها في الماكينة فهي لا تتطلب دفع أي رسوم

ما هي مميزات بطاقة مدي من مصرف الراجحي

تعطي بطاقة “مدي” من مصرف الراجحي لحاملها الكثير من المميزات التي تجعلها من أفضل البطاقات للشراء عبر الإنترنت في ظل ما تمر به البلاد من جائحة كورونا، ومن أهم مميزاتها ما يلي:

تقدم بطاقة “مدي” من مصرف الراجحي عروض وخصومات متجددة عند الشراء بشكل مستمر. تعد من أهم مميزات بطاقة “مدي” مدعومة بشريحة ذكية توفر أقصى درجات الأمان والحماية لحاملها. يستطيع كل من المواطن السعودي والوافد الحصول عليها. تقدم البطاقة أيضا خدمة أثير للقيام بعمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية بكل يسر.

منصة النفاذ الوطني الموحد توثيق الراجحي

يمكن توثيق حساب الراجحي من خلال عدة خطوات ولكن يجب توفر حساب مصرفي للمستخدم، وفيما يأتي طريقة توثيق الراجحي من خلال النفاذ الموحد:

الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني. ثم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال الرمز المرئي. ثم النقر على تسجيل الدخول. إدخال رمز التحقق المرئي المرسل إلى رسالة نصية للجوال. ثم التحقق من السياسات والدخول إلى النظام. اختيار خدمة رمز توثيق الحساب البنكي. ثم إدخال المعلومات المطلوبة. سيتم توثيق الحساب الخاص بالفرد.

رسوم إصدار بطاقة مصرف الراجحي مدي الكلاسيكية

يستطيع العميل إصدار بطاقة جديدة وتجديد البطاقة بدون رسوم،ولكن تصل رسوم إصدار بدل فاقد أو تالف 30 ريال، كما أن خدمات السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد بدون رسوم، وفي حال دول التعاون الخليجي تصل رسوم خدمات السحب النقدي 10 ريال سعودي، بينما تصل رسوم خدمة الاستعلام عن الرصيد 3 ريال سعودي،أما لبقية دول العالم تصل رسوم خدمات السحب النقدي 25 ريال، بينما تبلغ رسوم خدمة الاستعلام عن الرصيد 3.5 ريال سعودي.