مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال تسجيل دخول alwaleedphilanthropies لتوزيع شقق أو سيارات على الغير قادرين، وهم المتقدمين للحصول على المساعدة الإنسانية بمنحة لا ترد مقدمة من لمؤسسة الخيرية بعد أن يتم دراسة الحالة بشكل جيد وانطباق شروط الاستحقاق عليهم، ويتم توزيع عدد من الشقق شهريا وكذلك عدد من السيارات على المقبولين بالشروط التي اقرتها المؤسسة وبالمتابعة مع عدم السماح لهم بالتصرف في تلك المساعدات بالبيع أو بالهبة، وتقوم منصة تويتر الخاصة بالمؤسسة بالإعلان شهريا عن أسماء المقبولين وتقوم بالإعلان عن الدفعة 16 من المقبولين في بدية شهر مارس 2022.

مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال تسجيل الدخول alwaleedphilanthropies الدفعة 16 (سكن -سيارة)

تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ضمن المؤسسات الإنسانية الخاصة في المملكة، حيث يقوم الوليد بن طلال بتقديم شقق في مشاريع الوليد السكنية بتخصيص جزء خيري بتلك المشاريع للغير قادرين، كما تقوم المؤسسة أيضا بتقديم عدد من السيارات شهريا لغير القادرين على شراء سيارات للتنقل الشخصي أو العائلي، وتقوم مؤسسة الوليد بالإعلان الشهري عن أسماء المقبولين، حيث تم الإعلان في بداية شهر فبراير عن 71 مقبول في المشروع السكني بينما تم قبول 250 طلب لتسليم وتوزيع السيارات.

شروط معونات مؤسسة الوليد (شقق – سيارات)

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 3000 ريال.

لا يجب أن يكون حاصلا من قبل على مساعدة من جمعية الوليد.

كما يكون غير حاصل على قروض من البنوك من قبل وتعثر في السداد.

لا يجب أن يكون له عقار سكني باسمه أو سيارة.

يتم الالزام التام بشروط الحصول على المعونة من المؤسسة وشروط التوريث.

لا يتم التصرف بالبيع أو الهبة بالمعونة.

كيف اسجل في معونة مؤسسة الوليد الخيرية وكيفية التواصل