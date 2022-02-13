اعملي سناكس وشيبسي بكوب مكرونة بنكهات كتيرة

تحويل كيس المكرونة إلى شيبس، يعتبر الشيبس المقرمش المتحول من شيبس من أكثر أنواع الأطعمة التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير حيث ذلك النوع من المقرمشات من أكثر المأكولات التي يفضلها الأطفال بالتحديد وأصبح من السهل الآن حضيرها في المنزل بكل سهولة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحويل كيس المكرونة إلى شيبس.

خطوات تحويل كيس المكرونة إلى شيبس:

يعتبر تحويل كيس المكرونة إلى شيبس من الأفكار التي يعتمد عليها في صناعة المقرمشات وتتم تلك الطريقة بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير:

نصف كيلو من المكرونة.

لتر من المياه.

زيت.

ملعقة من الكركم.

الفلفل الأسود.

دقيق.

نشا أبيض.

كاري.

توابل الدجاج.

خطوات تحويل كيس المكرونة إلى شيبس:

يتم تحضير المقرمشات بكيس المكرونة بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك الخطوات: