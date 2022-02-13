نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم تعديلات اللائحة الجديدة في جدول اجازات الموارد البشرية العادية والاستثنائية من الخدمة المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديلات اللائحة الجديدة في جدول اجازات الموارد البشرية أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية رسميا عن التفاصيل الخاصة باللائحة الجديدة الخاصة بإجازات الرسمية الخاصة بالموظفين والعاملين بجميع القطاعات الحكومية بشكل عام، وهو الجدول الذي يتضمن كافة الاجازات المستحقة التي يتم منحها الأشخاص العاملين بمختلف القطاعات، حيث يحق للموظفين الحصول على اجازات مدفوعة الآجر او غيرها للكثير من الأسباب التي يتم تحديدها من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية مثل اجازات السفر او الدراسة او غيرها، بالإضافة الى الاجازات الخاصة بالنساء، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة التعديلات الخاصة باللائحة الجديدة في جدول الاجازات وزارة الموارد البشرية.

اهم تعديلات اللائحة الجديدة في جدول اجازات الموارد البشرية

وقد حرصت وزارة الموارد البشرية على اجراء تعديل وتحديث جديد في اللائحة الخاصة بجدول اجازات الموارد البشرية في السعودية والخاصة بالموظفين في جميع القطاعات المختلفة، حيث تتضمن اللائحة بعض التغييرات الخاصة بنوع وعدد أيام الاجازات التي يحصل عليها الموظفين، فقد تم التنويه عن اضافة نوعين من الاجازة بشكي حديث، وهما اجازه وقوع الكارثة، والتي يتم اعتبارها من الاجازات المستحقة التي لا يتم الخصم عليها من قبل الجهة التي يعمل بها الموظف، وكذلك إجازة التدريب للتعامل مع الإعاقة، والتي يتم اتاحتها للابتناء والآباء وكذلك من يعول غيره بناء على احكام القانون، كما تم العملتين تعديل عدد أيام إجازة الوضع.

جدول اجازات الموارد البشرية 1443

وبناء على اللائحة الجديدة الخاصة بإجازات الموارد البشرية هذا العام فنجد ان الجدول الخاص بالإجازات جاء على النحو التالي.