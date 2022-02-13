نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة إدارة الوافدين وطريقة حجز موعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مراجعة إدارة الوافدين ، تهتم الحكومة السعودية بتوفير كافة التسهيلات لجميع الخدمات خاصة مع التطور الكبير التي شهدته المملكة خاصة مع التطور التكنولوجي ، التعيينات المدارة للوافدين تهتم الإدارة العامة لشؤون المغتربين بتقديم خدماتها عبر الإنترنت من خلال أفراد أبشر والاستفسارات الإلكترونية في وزارة توظيف المغتربين في المملكة العربية السعودية. في هذا الموضوع سنتعرف على كيفية تحديد موعد لإدارة الوافدين بالرياض وجميع مناطق المملكة

حجز موعد إدارة الوافدين

افتتحت الإدارة العامة للشؤون الخارجية خدمة الحجز الإلكتروني لوزارة الخارجية ، ولا داعي لمراجعة وزارة الخارجية ، ويمكن تحديد المواعيد من خلال مركز الخدمة الشاملة للأجانب. لتعيين المديرية العامة للشؤون الخارجية ، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الوصول المباشر إلى رابط تسجيل الدخول الشخصي موقع أبشر وزارة الداخلية أدخل اسم المستخدم الخاص بك. أدخل كلمة المرور. انقر فوق رمز تسجيل الدخول. املأ رمز التحقق المرسل من أبشر. اذهب إلى موعد أبشر. تحديد الإدارة العامة لشئون المغتربين الصينيين. انقر لتحديد موعد. التسجيل وتحديد تفاصيل الموعد وتأكيد الموعد.

الاستعلامات الإلكترونية في إدارة الوافدين

يمكن لأي مواطن سعودي أو مواطن سعودي مقيم في المملكة العربية السعودية ومسجل في بوابة أبشر الاستفسار عن معاملة في الإدارة العامة لشؤون الوافدين ، مثل الاستعلام عن جواز السفر السعودي للأجانب ، والاستعلام عن مخالفات الدخول إلى المملكة. المملكة العربية السعودية وأبشر لخدمات المعلومات الإلكترونية الشخصية الأخرى ، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الوصول المباشر إلى رابط تسجيل الدخول الشخصي ابشر وزارة الداخلية أدخل اسم المستخدم الخاص بك. أدخل كلمة المرور. انقر فوق رمز تسجيل الدخول. قم بالتسجيل للحصول على رموز التحقق المرسلة من قبل أبشر. انتقل إلى خدمة الاستفسار الإلكتروني. اختر خدمة الاستعلام عن طلب تأشيرة العمل بناءً على سجل الوافد في وزارة العمل . أدخل رقم هوية الكفيل ورقم الخروج والكود المرئي . أو قم بالرجوع إلى خدمة الاستقدام للاستعلام عن طلب الاستقدام والاطلاع على بيانات الاستقدام.

رقم موعد إدارة الوصول

للاستفسارات حول كيفية تحديد موعد مع إدارة التوظيف الخارجي ، يمكنك الاتصال بالإدارة العامة للشؤون الخارجية على:

مركز الاتصال: 0112920515-0114740028