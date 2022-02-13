20000 بلا كفيل للسعودي والمقيم وبالتقسيط على 3 سنوات

يعد التمويل الشخصي بلا كفيل أو ضامن من أهم المزايا التي يبحث عنها جميع العملاء بالمملكة العربية السعودية عن منتج تمويلي به العديد من المزايا التي تناسب احتياجات العملاء فمتوفر الآن تمويل شخصي فوري لا يحتاج إلى ضمانات وأيضاً يستطيع الحصول عليه كل من السعودي والمقيم ولكن هناك بعض الشروط الموضوعة من أجل الحصول على تلك التمويل.

20000 بلا كفيل للسعودي والمقيم لدى شركة اليسر

متوفر الآن بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي فوري يستطيع الحصول عليه كل من السعودي والمقيم ولكن هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها وهي

التمويل بلا كفيل للمقيمين حتى مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام.

كما يشترط أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يتجاوز 60 عام.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

مزايا التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر

صممت شركة اليسر للتمويل التمويل الشخصي الفوري والذى ربما يصل قيمة إلى 20 ألف ريال سعودي للسعوديين و10000 ريال سعودي للمقيمين كما يتميز هذا التمويل أيضاً بالآتى

يتميز التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كما يتميز القرض الفوري لدى شركة اليسر بالسعودية بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

يتميز كذلك التمويل الفوري لدى شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند التقديم لطلب التمويل.

كما أن العميل يستطيع تقسيط مبلغ التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 3 سنوات.

لا يحتاج أيضاً التمويل الفوري لدى شركة اليسر إلى أجور وكالة.

طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر بالسعودية

تمكن العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر طلب التمويل اونلاين من خلال الآتي