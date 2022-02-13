ميعاد الصرف للضمان الاجتماعي المطور وشروط الحصول عليه

يقوم عدد كبير من الأفراد بالبحث عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور داخل المملكة، وذلك تم بعد القيام بالتقديم المسبق على البرنامج، كما يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي أحد أهم البرامج المخصصة للدعم والتي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقها لكافة الفئات المحتاجة للدعم والتي لا تقدر على توفير متطلبات حياتهم، وبعد التأكد من تطابق كافة الشروط على جميع المتقدمين فيتم بعدها صرف المعاش المخصص لكل فرد في حسابة الشخصي.

ميعاد الصرف للضمان الاجتماعي المطور:

يبحث العديد من المستحقين للدعم من الضمان الاجتماعي عن ميعاد الصرف للضمان خلال شهر فبراير الحالي داخل حساباتهم البنكية وذلك يكون في حاله واحده فقط وهو قبولهم هم وملفاتهم كأشخاص مستحقين للدعم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن لكل فرد معرفة ذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، ويتم ذلك بعد مرور شهر واحد فقط من بعد قيامهم بتقديم طلبات الحصول على الدعم، كما يتم التأكد بعناية من أحقية تقديم الدعم للأفراد من قبل الوزارة، وذلك من المقرر أن يتم صرف المعاش للمسجلين خلال شهر يناير الماضي أن يصرف لهم خلال هذا الشهر شهر فبراير الجاري 2022.

من هم الفئات المستحقة للمعاش من قبل الضمان:

أولاً وبالتأكيد النساء الأرامل والمطلقات والتي لهن أبناء سعوديين الجنسية.

ثانياً مجموعة كبار السن والغير قادرين على العمل لجلب لقمة العيش.

ثالثاً الأسر الفقيرة الأشد احتياجاً للدعم.

في النهاية فئة المعاقينش وذوي الهمم داخل المملكة.

شروط الحصول على معاش الضمان المطور: