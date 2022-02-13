برنامج دعم ريف يُعتبر من أبرز البرامج المُقدمة من قبل وزارة البيئة والمياه في المملكة، حيث يسعى لتقديم الكثير من الخدمات لجميع الأسر المنتجة رغبةً في تطوير المجال الزراعي، حيث يشمل مجموعة كبيرة من الفئات التي تحصل على الدعم ولكن بتوافر شروط مُعنية حددها البرنامج، وجاءنا اليوم لكي نوفر لكم طريقة الاستعلام عن دعم ريف بالهوية وأيضًا المزيد من التفاصيل التي تخص الدعم.

طريقة الاستعلام عن دعم ريف بالهوية

وزارة البيئة والمياه السعودية وفرت إمكانية الاستعلام عن الدعم الريفي بواسطة رقم الهوية عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الانتقال إلى رابط الدعم الريفي الرسمي.

قم بالضغط على خانة الخدمات ثم اختر الاستعلام عن ريف.

أكتب جميع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

تحقق من كافة البيانات ثم أضغط على خانة بحث.

سوف تظهر لك جميع التفاصيل التي تخص الدعم.

خطوات استخراج وثيقة عمل حر عبر ريف

يُمكنك الحصول على وثيقة العمل الحر قبل التقديم على الدعم الريفي، لذا فأنه من أهم الخطوات التي يجب القيام بها عن طريق ما يلي:

أذهب مباشرة إلى رابط بوابة العمل الحر.

الضغط على خانة سجل معنا ثم أدخل البيانات المطلوبة.

النقر على خانة خدمات متخصصة ثم أدخل رمز التحقق.

النقر بعد ذلك على إنشاء الحساب ثم سجل.

أجب على كافة الأسئلة الماثلة أمامك ثم أعد كتابة البيانات.

اختر التخصص المطلوب ثم أضغط على إصدار وثيقة العمل الحر.

التسجيل في برنامج ريف 1443

لكي تستطيع التسجيل في برنامج ريف لدعم جميع الأسر المنتجة في أنحاء المملكة العربية السعودية لتطوير المجال الزراعي، حيث يُمكنكم اتباع ما يلي:

الانتقال إلى منصة ريف الإلكترونية.

النقر على خانة ابدأ طلب الدعم ثم أكتب البيانات.

أدخل جميع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة.

أطلع على كافة الأحكام والشروط صم أنقر على التسجيل.

اتبع جميع التعليمات واستكمل التسجيل.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سجل دخول عبر المنصة.

طرق التواصل مع خدمة العملاء ريف

لكي تتمكن من التواصل مع خدمة عملاء ريف عن طريق الآتي: