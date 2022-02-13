شراء الذهب من بنك الراجحي وشروط الشراء

تسائل العديد من الأشخاص عن طريقة شراء الذهب من بنك الراجحي وما هي الطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من تلك التسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك الأشهر في المملكة العربية السعودية لعملائة، وفرنا لكم في هذا المقال الطرق التي يمكنك الحصول بها على الذهب بالإضافة إلى شروط البنك.

شراء الذهب من بنك الراجحي

ما هي خدمة توفير الذهب للراجحي:

يعد بنك الراجحي من أشهل البنوك في المملكة العربية السعودية.

يسعى البنك إلى تقديم كافة الخدمات للعملاء كالقروض التي تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي.

من أفضل خدمات البنك أنه يوفر للعملاء خدمة شراء الذهب.

يمكن للعملاء استثمار أموالهم في سبائك الذهب والتجارة بها.

يقوم البنك بتوفير أفضل أنواع الذهب للعملاء وأكثرها جودة منها عيار أربعة وعشرين قيراط.

يمكن للعملاء الحصول على تلك الخدمة دون فرض أي رسوم للنقل.

لا يطبق البنك ضريبة القيمة المضافة أثناء عمليات البيع والشراء.

يوفر البنك الذهب بالسعر العالمي.

يوفر البنك للعملاء أيضأ خدمة الاحتفاظ بالسبائك الخاصة بهم في صناديق خاصة بهم داخل البنك.

طريقة الحصول على سبائك الدهب:

يمكنك الحصول على الخدمة عن طريق زيادة موقع بنك الراجحي الإلكتروني الرسمي والخاص بالتعاملات بالذهب والموجود في هذا الرابط.

ضغط على خيار خزينة لشراء الذهب.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل سليم.

اضغط إرسال الطلب وهذا بعد تأكيد الحساب الخاص بك.

يجب التأكد أن العميل يتعامل مع أحد مدراء العلاقات مباشرة.

يمكن تفعيل الخدمة عن طريق زيارة أقرب فرع للبنك.

يمكن أيضاً الحصول على الخدمة من خلال الاتصال على رقم بنك الراجحي الرسمي والموحد وهو 920003344.

شروط شراء الذهب من بنك الراجحي:

هناك مجموعة من الشروط وضعها البنك للحصول على تلك الميزة وهي: